Benevento | Vigorito al settimo cielo per l’arrivo di Sandro | “

Benevento - Sandro dalla Seleçao al Vigorito : "Sarà il nostro pilastro" : Il Benevento non si arrende, in campo e fuori. Anzi, il presidente Vigorito è attivissimo sul mercato e dopo aver sistemato l'attacco con Bongonda del Trabzonspor (ma di proprietà del Celta Vigo) e ...

Coda : 'Resto a Benevento. Vigorito - prendi Cassano!' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Massimo Coda ha parlato di mercato smentendo le voci sull'addio al Benevento : 'In effetti ho ricevuto delle offerte importanti. Tuttavia ho sempre desiderato rimanere a Benevento anche perché ...

Cassano al Benevento? Il “messaggio” di Coda al presidente Vigorito : Il centravanti del Benevento Massimo Coda, sta trascinando la propria squadra a suon di gol. Dopo un inizio difficile infatti il calciatore si è preso il posto da titolare ed ora sembra scongiurata l’ipotesi addio paventata a novembre. Coda ha parlato oggi ai microfoni della Gazzetta dello sportù: “Noi sapevamo di valere di più di quanto dicessero i risultati. Eravamo partiti benino e le prime partite stagionali ci avevano dato ...

Pagelle Benevento-Sampdoria 3-2 : Coda eroe del Vigorito : Pagelle Benevento-Sampdoria – Massimo Coda in una settimana si è trasformato da oggetto misterioso a eroe. Lo scorso sabato il goal della prima storica vittoria in Serie A contro il Chievo e oggi una doppietta stupenda per ribaltare il risultato con la Sampdoria e per regalare ai tifosi del Benevento un sogno che può prendere forma: ovvero quello della salvezza. Da segnalare anche la prima rete in Serie A del classe ’99 ...

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : “vi svelo i colpi per gennaio” - poi parla del ‘caso’ Ciciretti : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede all’obiettivo salvezza, maggiore fiducia dopo il successo nella gara di campionato contro il Chievo, la dirigenza scatenato sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Nel frattempo importanti indicazioni da parte del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli: “A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, ...

Ciciretti-Napoli - svolta nella trattativa : la rivelazione del patron del Benevento Vigorito : Ciciretti-Napoli, LE ULTIME – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha fatto un punto sul futuro di Amato Ciciretti svelando le ultime importanti novità: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi dal Torino e uno dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela tutto : da Sandro a Ciciretti - “ecco che giocatori cerco” : Calciomercato Benevento – Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’ facendo un punto in vista del mercato di gennaio e del 2018 che attende il club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la promozione abbiamo trascorso dei mesi sfortunati, speriamo in un 2018 positivo sotto questo aspetto. Adesso i calciatori si sono adattati: potremmo avere tranquillamente 12-16 punti, sono stati gli ...

Benevento - arriva un colpaccio per gennaio : Vigorito scatenato : Il Benevento è ad un passo dal colpaccio per il mercato invernale. Dall’Antalyaspor potrebbe infatti arrivare il centrocampista brasiliano Sandro. Oltre 100 presenze in Premier League con maglie pesanti come quella del Tottenham, non un innesto da poco. A rivelarlo in questa giornata di Santo Stefano è gianlucadimarzio.com. Il calciatore brasiliano firmerà un contratto di sei mesi con la squadra del patron Vigorito che dunque mantiene le ...

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : in arrivo il difensore Billong dal Maribor : Il Benevento non vuole arrendersi e proverà fino in fondo a raggiungere la salvezza nonostante i campani abbiano un solo punto in classifica. Gli ‘Strgoni’ contano di rinforzarsi nel mercato di gennaio e Vigorito sta dimostrando di voler mettere mano al portafoglio. Dopo l’arrivo di Guilherme dal Legia Varsavia, il Benevento si appresta a mettere a segno un altro campo: si tratta di Jean-Claude Billong, difensore centrale ...

Benevento-Spal 1 a 2 - al Vigorito collezioniamo sconfitte. Quali soluzioni propongono i tifosi : Tutti, nella vita, abbiamo perso qualcosa: le chiavi di casa, la carta d’identità, il biglietto dell’autobus, l’orecchino, l’anello, il guanto sinistro. Abbiamo perso il treno, il gusto, le staffe, le parole. A volte anche l’orgoglio. L’ennesima scommessa, l’ultima mano di carte, “l’amore quando si fa sera”. E di tempo? Ah, quanto ne abbiamo perduto! Se, dunque, la perdita rappresenta un fenomeno ordinario e fisiologico con ...