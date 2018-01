Benevento | Sandro dalla Seleçao al Vigorito | Sarà il nostro pilastro

Benevento - Vigorito al settimo cielo per l’arrivo di Sandro : “ : Il presidente Vigorito è parso entusiasta del nuovo acquisto del suo Benevento. Alla corte di De Zerbi è arrivato un centrocampista di spessore come Sandro, il quale darà una grande mano alla squadra. “È stato il primo a congratularsi per il successo con il Chievo non appena firmato il contratto, poi allo stadio si è rallegrato per il bis contro la Sampdoria. È molto motivato e mi ha confessato di essere rimasto affascinato da quanto ha ...

Calciomercato Benevento - non solo Sandro : pronto l’assalto ad un altro centrocampista di esperienza : Calciomercato Benevento – La vittoria ottenuta contro il Chievo, la prima in Serie A nella storia del Benevento, ha restituito entusiasmo all’ambiente giallorosso. I tre punti ottenuto con i clivensi hanno riacceso le speranze salvezza. Vigorito vuole fare tutto il possibile per tentare l’impresa e per questo sta mettendo mano al portafoglio per rinforzare la rosa a disposizione di De Zerbi. Dopo gli arrivi di Guilherme e ...

Benevento - Sandro si presenta con un messaggio ai tifosi : “Eccomi tifosi, sto arrivando! Voglio aiutare la squadra, forza Benevento”. Con queste poche parole rilasciate a Skysport, il centrocampista brasiliano Sandro si è presentato ai tifosi del Benevento. Pronto per la nuova esperienza l’ex Tottenham ha svolto le visite mediche di rito e si appresta a firmare un nuovo contratto col club del patron Vigorito. Quello di Sandro non sarà l’ultimo acquisto della sessione di mercato ...

Calciomercato Benevento - arriva Sandro ma non solo : nome nuovo per l’attacco! : Calciomercato Benevento, Vigorito è pronto a scatenarsi. Il club sannita infatti dopo la prima vittoria in campionato si appresta a vivere un mercato da protagonista per poter tornare in corsa per la salvezza. Oggi il centrocampista ex Tottenham Sandro effettuerà le visite mediche con il club, ma non sarà l’unico arrivo in casa beneventana. Guilherme e Billong sono già in arrivo, ma si lavora ad un attaccante da aggiungere alla rosa di De ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela tutto : da Sandro a Ciciretti - “ecco che giocatori cerco” : Calciomercato Benevento – Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’ facendo un punto in vista del mercato di gennaio e del 2018 che attende il club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la promozione abbiamo trascorso dei mesi sfortunati, speriamo in un 2018 positivo sotto questo aspetto. Adesso i calciatori si sono adattati: potremmo avere tranquillamente 12-16 punti, sono stati gli ...

Infermeria Benevento - le ultime su Costa e D’Alessandro : il report odierno : Infermeria Benevento – Il Benevento continua la preparazione in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Juventus. Buone notizie per De Zerbi dall’infemeria con D’Alessandro pienamente recuperato. Ecco il report odierno emesso dal club campano: “Sessione tecnico-tattica, a porte aperte, questo pomeriggio, per il Benevento che prosegue la marcia di avvicinamento alla gara di domenica prossima in casa della ...

Serie A Benevento - la lista : manca D'Alessandro : Benevento - Debutto in casa per De Zerbi sulla panchina del Benevento . L'allenatore ha convocato 24 giocatori dopo la rifinitura. Non ci sono Costa e D'Alessandro , gara da ex per Lombardi e Cataladi,...