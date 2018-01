Bellomo | sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il caso molestie E lui

Voto plebiscitario del Consiglio di Stato : destituito Bellomo : Il magistrato è indagato per aver ricattato allieve della scuola diritto e scienza, da lui diretta. Alle borsiste venivano imposte minigonne e tacchi a spillo, oltre alla risoluzione del contratto se ...

Chi è Francesco Bellomo - il 'giudice delle minigonne' : 'Io come Einstein - un genio incompreso' : ... così si esprime Francesco Bellomo , il giudice del Consiglio di Stato che è accusato di aver costretto giovani allieve del suo corso privato 'Diritto e Scienza' a vestirsi con minigonne, tacchi a ...

Caso Bellomo - il Consiglio di Stato vota a favore della destituzione del giudice che imponeva la minigonna alle studentesse : L’adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo, accusato di aver obbligato le allieve della sua scuola per futuri magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna. Gli oltre 70 consiglieri hanno preso la quasi all’unanimità. All’esito della seduta, presieduta dal presidente aggiunto Filippo Patroni Griffi, è Stato votato – a quanto si apprende – il parere ...

Il Consiglio di Stato dà l'ok alla destituzione del giudice Francesco Bellomo : L'adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo, a quanto si è appreso. La riunione è durata poco più di due ore e la decisione è stata presa quasi all'unanimità.All'adunanza generale hanno preso parte oltre 70 Consiglieri. All'esito della seduta, presieduta dal Presidente aggiunto Filippo Patroni Griffi, è Stato votato - a quanto ...

Caso Bellomo - il giudice si difende : 'Mai approfittato delle mie allieve' : 'In molte occasioni sono stato avvicinato da allieve che desideravano avere un rapporto più stretto con me, ma le relazioni sentimentali che ho avuto nella mia vita sono state quasi sempre estranee al ...

"Tutte in tacchi e minigonna" - il caso Bellomo nelle chat del 2015 : "Grazie a una segnalazione che ho avuto qui ho potuto ripercorrere la vicenda Bellomo. Ed è allucinante che le cose siano emerse ufficialmente solo ora . Perfino sulla chat dei concorsi mininterno.net ...

'Bellomo è un genio - ma le ragazze del corso sembravano pronte per salire sul cubo' : Una ragazza barese, proprio come Francesco Bellomo, ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno tutto ciò che avveniva nel corso 'Diritto e Scienza' tenuto proprio dal giovane giudice del Consiglio ...

Il caso Bellomo e l'ombra sul reclutamento della magistratura : Tuttora nel sito di 'Diritto e Scienza' c'è un modello di contratto/regolamento per chi avesse ottenuto una borsa di studio. Uno scritto pubblico, pubblicato sul sito, ma, una volta scaricato, ...

"Scuola delle minigonne" - Bellomo è indagato. E il Csm sospende il pm suo collaboratore : Mentre anche Bari indaga sul consigliere del Csm Francesco Bellomo e sulle strvaganti regole imposte alle studentesse del suo corso di formazione per aspiranti magistrati 'Diritto e Scienza', il Csm annuncia la sospensione in via cautelare facoltativa, dalle funzioni e dallo stipendio, di Davide Nalin. Paga dunque il 38enne pm di Rovigo, collaboratore del magistrato pugliese. ...