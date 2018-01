Beautiful | anticipazioni americane | nuovo ritorno per DONNA LOGAN

Beautiful - anticipazioni puntata di giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2018: Zende (Rome Flynn) e Nicole (Reign Edwards) trascorrono del tempo insieme alla piccola Lizzy e desiderano tanto avere un figlio tutto loro, ma l’esito del test di gravidanza è purtroppo negativo… Ridge (Thorsten Kaye) attende a casa con fiducia l’arrivo di Brooke (Katherine Kelly Lang), invece giunge Quinn (Rena Sofer) che gli riferisce che Brooke non ...

Beautiful - anticipazioni USA : la prima puntata con la nuova Hope! : A The Bold and The Beautiful è tornata finalmente Hope Logan, assente ormai da un paio di anni. La figlia di Brooke, che come sappiamo ha cambiato volto, è volata da Parigi a Los Angeles e il suo rientro nel cast della soap sarà permanente. Così ora, al posto della bellissima Kimberly Matula, ci sarà la sostituta Annika Noelle, che per l’occasione si è fatta bionda! Lunedì 8 gennaio la CBS ha trasmesso la prima puntata con la nuova Hope, ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

Beautiful / Bill subirà un ennesimo rifiuto davanti all'altare? (Anticipazioni 10 gennaio) : BEAUTIFUL, anticipazioni puntata 10 gennaio 2018: Quinn telefona a Bill, informandolo di avere visto Brooke con Ridge. Lo Spencer si preoccupa, subirà un nuovo rifiuto?(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 11:54:00 GMT)

Beautiful anticipazioni 10 gennaio 2018 : chi sposerà Brooke? : La Logan sta per convolare a nozze con Bill ma la lotta tra lo Spencer e il Forrester è ancora aperta.

Beautiful / Quinn mette in allarme Bill a pochi minuti dalle nozze con Brooke (Anticipazioni 10 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 10 gennaio 2018: Quinn telefona a Bill, informandolo di avere visto poco prima Brooke insieme a Ridge. Il matrimonio è in pericolo?(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 04:27:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni puntata di mercoledì 10 gennaio 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 10 gennaio 2018: Quinn (Rena Sofer) va da Ridge (Thorsten Kaye) e gli rivela che Brooke (Katherine Kelly Lang) ha parlato con lei poco prima: secondo la Fuller, Brooke – pur volendo sposare Bill (Don Diamont) – è ancora innamorata di lui… Brooke si sta preparando per il matrimonio e così Katie (Heather Tom) le chiede chi tra Bill e Ridge abbia deciso di sposare… A casa di Bill ...

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dall'8 al 13 gennaio 2018 : Brooke e Bill si sposano - amara scoperta per Nicole : Un nuovo anno è iniziato a Beautiful: le anticipazioni sulle puntate italiane dall'8 al 13 gennaio 2018 non mancano di certo e stiamo per rivelarvi cosa succederà nella prima settimana dell'anno. Iniziamo con Ridge che affronterà Thomas e deciderà di licenziarlo, intanto Sally andrà a trovare Steffy e vorrà sotterrare l'ascia di guerra per il bene di Thomas. Steffy non vorrà saperne, però. Bill vorrà sposare Brooke il più presto possibile, ma ...

Beautiful/ Il futuro per i Bridge è ancora possibile? (Anticipazioni 9 gennaio) : Beautiful, anticipazioni puntata 9 gennaio 2018: mancano solo poche ore alle nozze con Bill ma Brooke non sembra più convinta della sua scelta. Farà un passo indietro?(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:59:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni USA : Maya sorpresa da una confessione | VIDEO : Per alcuni personaggi di Beautiful ci sono spesso colpi di scena, per altri invece una situazione “statica” da fin troppo tempo. Due di questi sono Rick e Maya che, se in Italia molto presto saranno protagonisti di una brutta avventura, negli Stati Uniti è da diversi mesi che “non fanno nè caldo nè freddo”. Insomma, la loro presenza è praticamente “inutile”. Poi, diciamocelo, la loro coppia è troppo salda! Non ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 15 a sabato 20 gennaio 2018: Brooke e Bill si sono sposati e si godono la loro luna di miele con un viaggio a Parigi. Così Brooke invita Rick e Maya nel jet di Bill visto che anche loro devono andare a Parigi per lavoro. La piccola Lizzy resterà con Nicole e Zende, ma Nicole ha un’amara sorpresa: dopo una visita medica accurata le viene diagnosticata una infertilità secondaria, dovuta ...

Beautiful/ Ridge o Bill? Cresce l'indecisione di Brooke a poche ore dalle nozze (Anticipazioni 9 gennaio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 9 gennaio 2018: mancano solo poche ore alle nozze con Bill ma Brooke continua ad essere indecisa sui suoi sentimenti per il futuro sposo.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 05:10:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane e trame future gennaio 2018 : Hope torna - Sally vuole Liam : Dalle prime anticipazioni americane di Beautiful di gennaio 2018, ci sembra di capire che sarà un anno decisamente agitato: Hope tornerà a casa e proprio quando tra Liam e Steffy le cose sembreranno irrecuperabili. Attenzione, però, perché il giovane Spencer avrà una nuova pretendente: Sally Spectra poserà gli occhi su di lui e vorrà approfittare della separazione dalla moglie, temporanea almeno. C'è da dire, comunque, che il ritorno di Hope a ...