Basket | Top 16 Eurocup 2018 | Torino e Trento cadono in Russia | anche Reggio Emilia

Basket - Serie A-2 : i top del girone d'andata : Trieste e Ferguson sono i migliori : La scorsa domenica si è chiusa la fase di andata di A-2 e - sebbene sia solo una tappa simbolica, in un campionato che non si ferma praticamente mai da fine settembre a metà giugno - è comunque un ...

Basket - Eurocup 2018 : esame di maturità per Torino - Trento e Reggio Emilia in Top 16 : Secondo turno della Top 16 di Eurocup 2018. Le tre italiane impegnate nella competizione, vale a dire Fiat Torino, Dolomiti Energia Trentino e Grissin Bon Reggio Emilia, hanno cominciato con il piglio giusto, reduci dalle brillanti vittorie di settimana scorsa. Ora, però, è giunto il momento della conferma: un esame di maturità che potrebbe dire molto su quanto potrà essere lungo il cammino delle tre formazioni. Torino è al comando del gruppo F ...

Basket - Nba stop per San Antonio e Oklahoma City - ancora un ko per Belinelli : NEW YORK " Domenica amara nella regular season Nba per San Antonio e Oklahoma City, due delle corazzate della Western Conference, entrambe costrette a mordere il freno nei rispettivi impegni esterni. ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 14a giornata. Doppia doppia Polonara - Fontecchio rinasce a Cremona - Della Valle e Gentile top scorer sconfitti : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani Della 14a giornata, la penultima del girone d’andata Achille Polonara: ottima prestazione dell’ala italiana, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi in un match fondamentale per la sua Dinamo Sassari. I sardi, infatti, si giocavano l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia contro la Dolomiti Energia Trento e davanti al proprio pubblico sono ...

Basket - Eurocup : Torino inizia bene le Top 16. In campo Reggio-Limoges : Per Torino, Reggio Emilia e Trento iniziano le Top 16, seconda fase di Eurocup, ed esserci con tre squadre, per l'Italia, è già un bel successo. Oggi in campo Torino e Reggio Emilia. La Top 16 prevede ...

Basket - EuroCup 2018 : inizia la Top 16! Si fa già sul serio per Torino - Trento e Reggio Emilia : Archiviato il 2017 con la fine della regular season, l’EuroCup riparte già con la Top 16. Il campo delle partecipanti è stato ridotto notevolmente e le squadre sopravvissute sono state suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno. Vietati i passi falsi perché solo le prime due classificate accederanno alla fase successiva, ovvero i quarti di finale. Le tre italiane che fanno parte della competizione, la Fiat Torino, la ...

Basket - Top 16 di Eurocup : Torino - Trento e Reggio Emilia - si può fare... : Il 2 gennaio iniziano le Top 16 di Eurocup. La formula è semplice: le migliori 16 sono state divise in 4 gruppi e si sfideranno secondo la formula del girone all'italiana con partite di andata e ...

Basket - Eurocup : la copertina a Della Valle e Kuban verso le Top 16 : Si è chiusa la prima fase di Eurocup, dal 2 gennaio al via le Top 16 con tre squadre italiane: Trento, Reggio Emilia e Torino. Ecco gli spunti forniti fino a questo momento dalla competizione europea ...

Basket - EuroCup 2018 : i gruppi della top 16. Tutte le date ed il programma. Il calendario completo : I match delle squadre italiane potranno essere seguiti su Eurosport Player , visibile in streaming e in abbonamento. I gruppi della TOP 16 DI EuroCup Gruppo E Darussafaka Istanbul (1A) Galatasaray ...

Basket - EuroCup 2018 : i gruppi della top 16. Tutte le date ed il programma. Il calendario completo : Nemmeno il tempo di concludere la regular season che in EuroCup è già tempo di top 16. Il numero di squadre si è ridotto, con le 16 sopravvissute che sono state suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ognuno. Il margine di errore si è assottigliato: le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno, con la classifica che premierà le migliori due di ogni raggruppamento, che si giocheranno i quarti di finale. Ancora in gara le tre ...

Basket - EuroCup 2018 – Torino sconfitta da Kazan ma qualificata alla Top 16. Colom e Lasme show : Torino è stata sconfitta dall’Unics Kazan per 79-72 nell’ultima partita della fase a gironi di EuroCup. Al PalaRuffini i piemontesi, già qualificati alla Top 16, hanno dovuto cedere il passo alla forte compagine russa dopo essere rimasti a contatto per metà partita (32-39 all’intervallo). Al rientro dagli spogliatoi Kazan è volata subito sul +15 trascinata dalla regia di Colom e dai tiri di Lasme, autore di 16 punti con un ...

Basket - Fiat battuta ma alla Top 16 di Eurocup : La Fiat cede al Ruffini: nell'ultimo turno del girone A di Eurocup, l'Unics Kazan si impone 72-79 piazzandosi quindi secondo al termine della prima fase. Torino, già qualificata anch'essa alla Top 16, ...

Basket donne : pugno e squalifica alla Hamby. Torino : "Poche 4 giornate di stop" : Lo sconto della pena da 3 mesi di inibizione a 4 giornate di squalifica, a nostro avviso, non premia i valori dello sport. Le condizioni fisiche di Ivana Tikvic, seppur indirizzate verso il ...

A Santo Stefano il “Basket Day” della Serie A su Eurosport : nove ore di partite non-stop : Sarà una scorpacciata di grande pallacanestro italiana quella in programma a Santo Stefano su Eurosport. L'articolo A Santo Stefano il “Basket Day” della Serie A su Eurosport: nove ore di partite non-stop è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.