Basket | Champions League 2018 | Venezia soffre ma la spunta all’overtime Sconfitta amara

Basket - Champions League : Paok-Capo d'Orlando 79-61 - ora Venezia-Rosa Radom : PAOK SALONICCO-CAPO d'Orlando 79-61 (15-18, 41-35; 62-46) Niente da fare: Capo non riesce a invertire il trend negativo ed esce sconfitta anche dal parquet di Salonicco. Contro il Paok, la formazione ...

Basket - Champions League 2018 : scontri diretti fondamentali per Sassari e Avellino : La Champions League di Basket 2017-2018 ha superato la boa di metà competizione, almeno per quanto riguarda la stagione regolare: ormai le varie squadre sanno di non poter più sbagliare da qui in avanti per poter accedere ai playoff. Per farlo, bisogna rimanere nelle prime quattro classificate del proprio girone al termine di questa fase. In questo senso, la partita di domani sera del Banco di Sardegna Sassari sarà fondamentale: al ...

Basket - Champions League 2018 : Capo d’Orlando con le spalle al muro - Venezia deve vincere : Torna la Champions League di Basket dopo la pausa natalizia. Mancano cinque giornate al termine della regular season e gennaio sarà un mese decisivo per il passaggio del turno. A qualificarsi saranno le prime quattro di ogni raggruppamento e tra le squadre in corsa ci sono anche le italiane. Capo d’Orlando è con le spalle al muro, serve vincere La SikeliArchivi Capo d’Orlando si trova al settimo posto del gruppo B. I siciliani hanno ...

Basket : i risultati di Eurolega - Champions League ed Eurocup : Bologna, 21 dicembre 2017 - E' stato un mercoledì di coppa decisamente intenso per le italiane – erano in campo in sette dopo il match giocato e perso ieri dall'Orlandina contro l'Elan Chalon – che ...

Basket - Champions League 2017-2018 : tre sconfitte per le italiane - Avellino cade dopo due supplementari : Tre squadre italiane impegnate nella nona giornata della Champions League di Basket 2017-2018: tutte e tre, purtroppo, sono state sconfitte nei rispettivi incontri, sempre più importanti in vista della qualificazione al prossimo turno, che vedrà avanzare le prime quattro squadre di ognuno dei quattro gironi. dopo un primo parziale equilibrato, la Dinamo Sassari ha ceduto nettamente in casa dell’Oldenburg, che la precedeva in classifica ...

Basket - Champions League : Oldenburg-Sassari 90-72 - ora Aek-Venezia e Avellino-Nanterre : Oldenburg-Sassari 90-72 (23-21, 47-33; 67-47) Si interrompe la striscia positiva di Sassari, gli uomini di Pasquini dopo 7 vittorie consecutive fra campionato e coppa, sbattono contro l'Oldenburg in ...