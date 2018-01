Barba e capelli | 3 indirizzi imperdibili

A Napoli ci sono parrucchieri che tagliano gratis Barba e capelli per le famiglie più in difficoltà : Per gli uomini barba e capelli, per le signore permanente e trattamento viso e unghie. Siamo in un centro estetico unisex? In un certo senso sì. Solo che qui siamo in strada a Napoli e i clienti sono persone che non possono permettersi di spendere molto. Non tanto clochard, anche se pure loro possono 'entrare' in questo negozio particolare che non chiede pagamenti di nessun tipo. sono soprattutto tanti padri di famiglia monoreddito che ...