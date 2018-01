Auto va fuori strada e abbatte il guardrail | ma lei resta miracolosamente illesa

Almeno 23 bambini sono rimasti feriti a Mantova quando l’Autobus che li trasportava è finito fuoristrada : Almeno 23 ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie sono rimasti feriti quando l’autobus che li stava riportando a casa è finito fuoristrada a Ospitaletto, vicino a Mantova. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 10, mentre l’autobus stava ritornando The post Almeno 23 bambini sono rimasti feriti a Mantova quando l’autobus che li trasportava è finito fuoristrada appeared first on Il Post.

Milano - fuori programma del sindaco Sala : soccorre una 23enne in scooter travolta da un'Auto : durato più di un quarto d'ora il pronto soccorso prestato dal sindaco Beppe Sala e della vice Anna Scavuzzo ad una giovane 23enne rimasta investita da un'auto in via Novara, mentre andava sul suo ...

Auto finisce fuori strada sulla Vittoria Gela : Incidente Autonomo stamattina sulla Ss115, la Vittoria Gela. Un'Auto è finita fuori strada ribaltandosi. Un ferito.

AutoGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR/ Video - Milan-Inter fischiato fuorigioco a Ranocchia : AUTOGOL di DONNARUMMA ANNULLATO dal Var, polemiche in Milan-Inter con i nerazzurri fermati dalla tecnologia per un fuorigioco di Andrea Ranocchia abbastanza evidente.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:56:00 GMT)

Fuori strada con l'Auto la notte di Natale ferito gravemente 20enne del teramano : Pescara - Un giovane di 20 anni D. G. L. residente a Collecorvino è rimasto ferito gravemente la notte scorsa in un incidente stradale accaduto lungo la strada Lungofino, al confine fra i territori comunali di Città Sant’Angelo ed Elice. Secondo una prima ricostruzione erano circa le 2.30 quando il giovane, a bordo della sua auto, avrebbe improvvisamente perso il controllo, andando Fuori strada e finendo contro un albero. Soccorso dai ...

Fuori strada con l'Auto - morta una 69enne di Valperga : L'incidente sabato sera lungo la provinciale che da San Ponso conduce a Salassa. La donna è finita nel fossato dopo aver perso il controllo del mezzo

Bibbona - Auto fuori strada finisce contro un albero : uomo muore sul colpo : Bibbona (LIVORNO) Incidente mortale venerdì notte a Bibbona, in provincia di Livorno. Un uomo di 45 anni, Alessandro Brandoni, è morto dopo essere finito con la sua auto contro un'auto. L'incidente ...

Incidente a Modica - Auto fuori strada in contrada Mista : Un'auto oggi pomeriggio è finita fuori strada in contrada Mista a Modica. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le Forze dell'Ordine.

Catania - Auto finisce fuori strada : muore Claudio Rapisarda - 18 anni : Catania Drammatico incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì sulla strada provinciale che collega Santa Venerina e Linera, comuni alle porte di Catania. Un'auto con a boro alcuni ragazzi è ...

Maltempo Puglia : paura nel Foggiano - Autobus esce fuori strada : paura questa mattina nel Foggiano: sulla SP130 tra Roseto Valfortore e Alberona un autobus di linea, su cui viaggiavano una trentina di studenti diretti a Lucera, ha sbandato a causa della strada ghiacciata, uscendo fuori dalla carreggiata. L’autista del mezzo è riuscito a fermare il mezzo prima che potesse finire nel burrone sottostante. L’incidente è avvenuto in località Passo del Crocione. L'articolo Maltempo Puglia: paura nel ...

La strada senza tasse - su Rai3 alle 20.10 Flavio Insinna a Eboli : 10 famiglie vivono per 5 settimane in Autogoverno "fuori dal Comune" : Inizialmente era stato programmato la domenica in prima serata ma evidentemente, per non rischiare dati Auditel insoddisfacenti, si è preferito trasferirlo in access prime time e nel periodo natalizio. La strada senza tasse, Flavio Insinna su Rai3 in un esperimento sociale: una comunità vivrà senza il Comune, senza servizi, senza regole prosegui la letturaLa strada senza tasse, su Rai3 ...

Finisce fuori strada con l'Auto - ferito chiede aiuto - ma nessuno si ferma per soccorrerlo : Pescara - È accaduto nel territorio di Penne, ad una guardia giurata dell’istituto di vigilanza IVRI, per evitare un cinghiale che ha incrociato sulla strada, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori dalla carreggiata, concludendo la corsa in un fossato. Il veicolo dopo essersi girato più volte su se stesso e ha finito la corsa ribaltato, la guardia giurata che era alla guida, L.A., di 40 anni, è rimasto incastrata ...

I Fuoricentrano tornano con “Valigie di Cartone” una ballata pop Autobiografica : Una bella ballata pop dal testo autobiografico: racconta infatti la storia del cantante Maurizio Camuti, che anni fa ha lasciato la Sicilia per cercare nuove opportunità a Milano, città che l’ha accolto e in cui ha avuto modo di realizzarsi. Una canzone in cui in molti si possono ritrovare e che vuole rappresentare anche una buona occasione per toccare il tema della disoccupazione che, soprattutto al Sud, è un problema molto sentito. La ...

