Australian Open 2018 | Qualificazioni maschili | anche Alessandro Giannessi e Lorenzo

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : Matteo Berrettini si salva al tie-break! Avanzano anche Travaglia - Gaio - Caruso e Napolitano : Sono cominciate nella notte italiana le Qualificazioni maschili degli Australian Open 2018. Nella prima giornata sono già scesi in campo diversi giocatori azzurri, con destini differenti. Tra gli italiani alla ricerca del pass per il tabellone principale c’è Matteo Berrettini, che stanotte ha superato un primo turno complicato contro l’inglese Liam Broady (numero 173 del ranking mondiale). È stato un match difficile per il giocatore ...

Australian Open 2018 : Roger Federer sarà ancora l’uomo da battere. Tante incognite sugli altri big : La stagione 2018 del tennis è appena cominciata e già ci si avvicina a grandi passi verso il primo Slam della stagione. Il 15 gennaio scatterà l’Australian Open: in mezzo a Tante incognite nel tabellone maschile, l’unica certezza si chiama Roger Federer. Lo svizzero sarà al via del torneo di Melbourne come il principale favorito. È ancora sotto gli occhi di tutti l’impresa compiuta dal Re lo scorso anno, quando tornò sul trono ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni femminili. Cinque italiane al via : Sono 96 le Tenniste che si daranno battaglia a partire da questa notte per 12 posti nel main draw degli Australian Open di Tennis, primo Slam stagionale. Tra di esse Cinque italiane: Sara Errani, Roberta Vinci, Deborah Chiesa, Jasmine Paolini e Georgia Brescia. Non fortunato il sorteggio per Chiesa e Vinci, che si ritrovano nello spicchio di Tabellone con la numero due del seeding cadetto, la russa Evgenija Rodina. Le due azzurre potrebbero ...

Tennis - Australian Open 2018 - Sara Errani : obiettivo main draw e il rientro tra le top100 : Domani cominciano le qualificazioni femminili agli Australian Open ed inizierà anche il cammino di Sara Errani verso il main draw del primo Slam dell’anno. Questo il grande primo obiettivo della stagione per la nativa di Bologna, che non è riuscita a rientrare tra le prime cento del mondo (attualmente °132 del ranking WTA) ed è dunque costretta a disputare le qualificazioni per entrare nel tabellone principale a Melbourne. Una stagione che ...

Australian Open 2018 - come vederlo in tv e Diretta Streaming. Il programma completo e gli orari : Orma ci siamo. come di consueto il tennis si ritroverà in questo mese di Gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano scatterà mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 tennisti con il pass per il main draw. Tabellone principale che prenderà il via lunedì 15 alle ore 10:00 locali, quando in Italia ...

Australian Open 2018 : il tabellone completo delle qualificazioni maschili - 11 azzurri al via : Dopo il forfait ad Auckland, l'ex numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare anche agli Australian Open, primo Slam dell'anno, che Vika ha conquistato in due occasioni, nel 2012 e nel 2013. La 28enne di ...

Tennis - Australian Open 2018 – Quanti soldi guadagnano i tennisti? Montepremi faraonico : cifre milionarie per i vincitori : Gli Australian Open 2018 aprono la stagione del Tennis, il primo Grande Slam dell’anno si preannuncia davvero imperdibile e appassionante nonostante l’assenza di alcune stelle come Serena Williams, Andy Murray, Kei Nishikori. Dal 15 gennaio ci sarà da divertirsi a Melbourne e a motivare ulteriormente i campioni della racchetta sarà un vertiginoso Montepremi che è addirittura aumentato del 10% rispetto a quello della passata stagione: ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tabellone Qualificazioni maschili. Undici italiani al via : A partire da domani, mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le Qualificazioni degli Australian Open 2018 (15-28 gennaio) che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw al primo Slam dell’anno. Saranno 11 i Tennisti italiani presenti in Tabellone: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano, Lorenzo Sonego, Andrea Arnaboldi, Luca Vanni, Lorenzo Giustino ...

Australian Open 2018 - la mina vagante Fabio Fognini : l’obiettivo è cambiare la tradizione negativa a Melbourne : Dal 15 al 28 gennaio Melbourne (Australia) sarà la capitale del tennis mondiale, per il primo Slam del 2018. Gli Australian Open, come al solito, daranno il via alla grande cavalcata dello sport con racchetta e pallina e le attese su quanto potrà accadere sul rovente cemento “aussie”, viste le temperature, sono tante. Fino ad ora, però, ad essere numerosi sono stati i forfait: Andy Murray, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non ...

L'Azarenka rinuncia agli Australian Open : c'è il figlio in ballo : ROMA - La battaglia legale per la custodia del piccolo Leo, che ha compiuto un anno qualche settimana fa, non permette ancora a Victoria Azarenka di lasciare la California e iniziare la stagione 2018. ...

Tennis - Australian Open 2018 : Fabio Fognini il riferimento - prospettive non incoraggianti per il Bel Paese : Dal 15 al 28 gennaio si farà sul serio a Melbourne (Australia) per il primo Slam del 2018. Gli Australian Open, come al solito, daranno il via alla grande cavalcata del Tennis mondiale e le attese su quanto potrà accadere sul rovente cemento “aussie”, viste le temperature, sono tante. Fino ad ora, però, oltre alle aspettative alte lo sono anche le assenze: Andy Murray, Kei Nishikori, Serena Williams e Victoria Azarenka non saranno ai ...

Tennis Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open rinuncia anche la Azarenka : SYDNEY " Apre davvero il nuovo anno col botto Camila Giorgi, nel tabellone principale del "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 733,900 dollari in corso sul cemento della ...

Tennis : Giorgi strapazza Stephens a Sydney. Australian Open : rinuncia anche la Azarenka : Dopo il forfait ad Auckland, infatti, l'ex numero 1 del mondo ha dovuto rinunciare anche agli Australian Open, primo Slam dell'anno che scatta a Melbourne lunedì prossimo. La wild card per il main ...

Tennis - Australian Open 2018 : Victoria Azarenka non parteciperà per i problemi legati alla custodia del figlio : Victoria Azarenka non parteciperà all’Australian Open 2018, primo Slam dell’anno per il quale aveva ricevuto una wild card. L’annuncio è stato dato direttamente dagli organizzatori del torneo. La motivazione non è specificata nel tweet: non si parla di infortuni per cui è più che lecito pensare che si tratti dello stesso motivo che ha limitato il ritorno in campo della bielorussa lo scorso anno e che l’aveva già costretta ...