ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA Regionali Lombardia | Berlusconi | “con

Chi è ATTILIO FONTANA - l'ex sindaco che arriva in Porsche : Da presidente dell'associazione dei comuni protesta contro i tagli agli enti locali voluti dal ministro dell'Economia Giulio Tremonti nel governo Berlusconi 2008-2011. Scelta che gli costa l'ostilità ...

Via libera di Berlusconi ad ATTILIO FONTANA : “Sarà il nostro candidato in Lombardia” : «Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega». Silvio Berlusconi scioglie le riserve parlando a Radio Anch’io «E’ persona affidabile che può dare alla Lombardia un buon governo per i pross...

Berlusconi ha detto che “crede” che ATTILIO FONTANA sarà il candidato del centrodestra in Lombardia : Silvio Berlusconi – intervistato da Radio anch’io su Rai Radio Uno – ha parlato del candidato del centrodestra in Lombardia alle elezioni regionali del prossimo 4 marzo, dicendo che sarà probabilmente l’ex sindaco di Varese Attilio Fontana, della Lega Nord. The post Berlusconi ha detto che “crede” che Attilio Fontana sarà il candidato del centrodestra in Lombardia appeared first on Il Post.

ATTILIO FONTANA è il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia : La Lega è già al lavoro sui manifesti con Attilio Fontana candidato presidente della Regione Lombardia e stamattina a Radio anch'io su Rai Radio1 il leader...

Chi è ATTILIO FONTANA - il leghista 'democristiano' futuro candidato del centrodestra per la Lombardia : L'investitura. 'Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana . Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il ...

Berlusconi : 'Il nostro candidato in Lombardia è ATTILIO Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act' : 'Sarà contento il nordest, il mondo produttivo, vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato', ha risposto il leader dem, Matteo Renzi, intervenendo a '...

Berlusconi : "Il nostro candidato in Lombardia è ATTILIO Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act" : Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome...

Silvio Berlusconi scioglie le riserve : "Sarà il leghista ATTILIO FONTANA il candidato del centrodestra in Lombardia" : "Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io. "Abbiamo da incontrarci ancora con Matteo Salvini ma vedo che Fontana ha dei sondaggi che depongono molto bene per noi, è stimato, è conosciuto, è ...

Via libera di Berlusconi ad ATTILIO FONTANA «Sarà il nostro candidato in Lombardia» : Il presidente e leader di Forza Italia a Radio Anch’io: «Salvini lo ha indicato, i sondaggi hanno dato esito positivo»

Berlusconi : «Il nostro candidato in Lombardia è ATTILIO Fontana. Se vinciamo - aboliremo Jobs-Act» : Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome...

Chi è ATTILIO FONTANA - il leghista candidato alla Regione Lombardia - : Il 65enne ex sindaco di Varese rappresenterà il centrodestra. Presidente dei comuni lombardi e del Consiglio Regionale, negli anni ha saputo guadagnarsi un apprezzamento politico trasversale

Lombardia - Maroni non si ricandida al Pirellone «per motivi personali». Lega : «Correrà ATTILIO Fontana» : Il governatore ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a ritirarsi dalla corsa alle Regionali. Intanto, il «parlamentino» della Lega ha ufficializzato la candidatura dell’ex sindaco di Varese, Attilio Fontana

Regionali Lombardia - l'ex sindaco in porsche candidato per il centrodestra : ritratto di ATTILIO Fontana : Dopo la rinuncia di Roberto Maroni, pare proprio lui l'uomo che sfiderà Giorgio Gori. Leghista moderato, avvocato, è stato sindaco di Varese e presidente...

ATTILIO FONTANA - slitta ancora l'annuncio E Forza Italia preme per la Gelmini : C'è un po' di fuoco di contraerea su Attilio Fontana. C'è Forza Italia che fa un po' di movimento per cercare di portare la candidatura dal Carroccio agli azzurri, e segnatamente a Mariastella Gelmini. E ci sono ancora dettagli da sistemare. Quindi pare che potrebbe non essere oggi, secondo quanto può riferire AffarItaliani.it Milano, il giorno della presentazione di Attilio Fontana come candidato della Lega. Anche se, da fonti di via Bellerio, ...