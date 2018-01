: #BreakingNews Attentato in Cisgiordania: morto civile - CybFeed : #BreakingNews Attentato in Cisgiordania: morto civile - NotizieIN : Attentato in Cisgiordania: morto civile - Rog_2 : RT @cjmimun: E' deceduto dopo il ricovero in ospedale l'israeliano colpito stasera da spari in un attentato palestinese nella zona di Nablu… - cjmimun : E' deceduto dopo il ricovero in ospedale l'israeliano colpito stasera da spari in un attentato palestinese nella zo… -

E'in ospedale unisraeliano colpito, mentre era in auto, da spari provenienti da una colonia nel nord della. Non si sa se la vittima era un colono. L'attacco è avvenuto vicino alla colonia di Havat Gilad, a est della città palestinese di Nablus. Nei villaggi palestinesi vicini,l'esercito sta cercando di catturare gliri. La tensione nella zona molto alta e alcuni coloni hanno attaccato a sassate veicoli palestinesi in transito(Di mercoledì 10 gennaio 2018)