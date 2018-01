ASUS presenta il nuovo Transformer Mini (T103) : Sottile e leggero, il nuovo PC 2 in 1 coniuga un design elegante e una potente batteria capace di garantire un’intera giornata di utilizzo con il supporto per la stilo ASUS Pen e l’innovativa eSIM 4G LTE per una connettività ininterrotta grazie all’accordo con Transatel ASUS ha annunciato la disponibilità del nuovissimo Transformer Mini (T103), un PC 2 in 1 leggero e sottile che regala la libertà di lavorare, creare e divertirsi in qualsiasi ...

ASUS presenta il primo router WiFi 802.11ax : fino a 6 Gbps di banda - : Si pensi, per esempio, al backup di importanti quantità di dati su un server NAS connesso al router o allo streaming contemporaneo di contenuti video di qualità. Il primo router 802.11ax di ASUS non ...

ASUS presenta NovaGO - il suo primo PC con Snapdragon 835 : ASUS presenta NovaGO, il suo primo 2 in 1 ad avere connettività Gigabit LTE, processore Qualcomm Snapdragon 835 e Windows on ARM. Ecco tutti i dettagli! Sono mesi che ormai si parla di Windows on ARM ed i suoi sbocchi sul mercato internazionale. Si tratta di una speciale versione di Windows 10 Desktop (non mobile) che sarebbe capace di girare su un processore ARM senza perdere nessuna delle sue funzionalità. Con Windows on ARM su può utilizzare ...

ASUS Republic of Gamers presenta due nuove schede madri : Strix B250G Gaming e Strix B250H Gaming : ASUS Republic of Gamers ha annunciato le nuove schede madri Strix B250G Gaming (microATX) e Strix B250H Gaming (ATX): "due schede a elevato valore aggiunto che combinano l'audace design ROG con le migliori prestazioni e un audio incredibile per offrire un'esperienza di gioco senza paragoni". Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale:Le schede madri della serie ROG Strix B250 adottano il chipset Intel(r) B250 e supportano i più recenti ...

ASUS Republic of Gamers presenta le schede madri della serie Rampage VI : La più recente e tanto attesa generazione di schede madri desktop di fascia alta ASUS ROG (Republic of Gamers) è finalmente disponibile. Basate sulla nuova piattaforma Intel X299, le nuove schede ROG Rampage VI Extreme e Rampage VI Apex sono state appositamente progettate per sfruttare al massimo le prestazioni dei PC più recenti.I progettisti ROG, leader riconosciuto in termini di innovazione e progettazione nelle schede madri, hanno messo a ...

ASUS Republic of Gamers presenta le schede madri della serie Rampage VI : Grazie all'audio integrato SupremeFX di ultima generazione, le nuove schede madri ROG X299 offrono una migliore qualità di registrazione nello streaming e un suono limpido e definito. Le schede ...

ASUS presenta le schede grafiche gaming della serie GeForce GTX 1070 Ti : Le nuove schede ASUS e ROG basate sulla GPU GeForce GTX 1070 Ti assicurano le migliori esperienze di gioco 4K e VR ASUS ha annunciato la serie GeForce® GTX 1070 Ti, una nuovissima gamma di schede grafiche gaming basate sulle più recenti GPU NVIDIA® GeForce GTX 1070 Ti e progettate per garantire velocità estrema, raffreddamento avanzato, elevata affidabilità e funzionalità di personalizzazione per un’esperienza di gioco eccezionale in qualsiasi ...

