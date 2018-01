Assassin' s Creed | Origins e Total War | Warhammer 2 in regalo acquistando una CPU o un PC

Assassin’s Creed Origins : Tutti i contenuti del DLC “Gli Occulti” : A partire da questo mese, sarà ufficialmente disponibile il primo e corposo aggiornamento per Assassin’s Creed Origins, intitolato “Gli Occulti“. Scopriamo insieme quali sono i contenuti che verranno aggiunti da Ubisoft, allo scopo di espandere ulteriormente l’esperienza di gioco. Assassin’s Creed Origins si espande con “Gli Occulti” Il nuovo contenuto aggiuntivo porterà il levelcap ...

Uscita DLC di Assassin’s Creed Origins fissata per gennaio - i dettagli su Gli Occulti : Di mesi dalla sua release ne sono passati ormai quasi tre, ma Assassin's Creed Origins di togliersi da sotto i riflettori non ci pensa minimamente: il titolo sviluppato dai ragazzi di Ubisoft infatti, dopo essersi preso un anno sabbatico utile tanto a ricaricare le pile quanto a incrementare in maniera esponenziale l'hype dei giocatori, si appresta a tornare sulla cresta dell'onda nel corso di questo mese con una serie di nuovi contenuti che ...

Assassin's Creed Origins : ancora nessuna data di lancio per la sua prima espansione : ancora nulla per quanto riguarda la data d'uscita per la prima espansione di Assassin's Creed Origins, riferisce Kotaku.Si sa solamente che arriverà a gennaio, e di questo passo è facile ipotizzare che si tratti di un qualche giorno verso la fine del mese. Ubisoft oltre alla finestra di lancio rivela anche gli oggetti a pagamento di Origins, rilasciati a novembre e dicembre, verranno aggiunti agli oggetti ottenibili dalle lootbox Heka Chest ...

Offerte Gamestop di oggi 23 dicembre : sconto su Assassin’s Creed Origins e PS4 a meno di 200 euro : Analizziamo le Offerte Gamestop di oggi 23 dicembre: manca un solo giorno al termine del Calendario dell'Avvento del celebre rivenditore e gli sconti non accennano a placarsi, anzi. Nelle promozioni odierne troviamo alcuni titoli e console a prezzi davvero vantaggiosi, vediamoli insieme! Iniziamo da Assassin's Creed Origins: ottimo prezzo per il nuovo capitolo della saga targata Ubisoft, che ci porta a scoprire le origini della Confraternita ...

Assassin's Creed Origins : le prove degli dei ora disponibili : Buone notizie per chi non si fosse ancora saziato di avventure nel deserto dell'antico Egitto in compagnia del Medjay Bayek in Assassin's Creed Origins. Fino al prossimo 26 dicembre i giocatori potranno infatti cimentarsi nell'evento le prove degli dei, che metterà a disposizione tre bossbattles inedite. In particolare, gli utenti saranno chiamati a confrontarsi nientemeno che con le tre divinità Anubi, Sobek e Sekhmet e, in caso di vittoria, ...

Assassin’s Creed Origins : Come ottenere il completo di Anubi e i contenuti di Final Fantasy XV : A partire da ieri, è disponibile una nuova sfida degli dei in Assassin’s Creed Origins, oltre una quest speciale dedicata a Final Fantasy XV, eventi che permettono di sbloccare sia il completo di Anubi che il tanto atteso Chocobo oltre che una spada e uno scudo inediti. Come sbloccare i nuovi contenuti in Assassin’s Creed Origins Se avete partecipato alle sfide degli dei precedenti, avrete sicuramente ottenuto spada, ...

Una missione a tema Final Fantasy XV è ora disponibile in Assassin's Creed Origins : Assassin's Creed Origins e Final Fantasy XV, due titoli molto diversi tra loro ma che si sono incontrati già: nel gioco di Square Enix, infatti, si è svolto il Festival degli Assassini, con ricompense e missioni legate al titolo di Ubisoft, ora è l'ultimo episodio della saga di Final Fantasy a comparire nella celebre serie degli assassini.Infatti, come segnala VG247.com, è ora disponibile una missione a tema Final Fantasy XV che permetterà di ...

In Assassin’s Creed Origins c’è una missione a tema Final Fantasy XV - ecco i dettagli : C'è una nuova missione in Assassin's Creed Origins, una quest che in qualche modo richiama l'ultimo capitolo della celebre saga J-RPG targata Square Enix e diretto da Hajime Tabata. Parliamo, ovviamente, di Final Fantasy XV, titolo con cui Ubisoft ha già stretto partnershi nel corso di quest'anno: ricordiamo, infatti, che all'interno dell'avventura di Noctis, nei mesi scorsi, il team di sviluppo ha rilasciato un carnevale a tema Assassin's ...

Xbox One S 1TB con Assassin’s Creed Origins e Rainbow Siege a 199 euro [OFFERTONA] : Xbox One S da 1TB con giochi Assassin’s Creed e Rainbow Siege ed anche FIFA 18 se volete in promozione soli 199,98 euro su Amazon Offertissima su Amazon per la console Xbox One S 1TB con 2 giochi a solo 199,98 euro Sono tantissime le offerte di questi giorni e dopo gli smartphone, le console […]

Bundle Xbox One + Assassin’s Creed Origins nel Calendario dell’Avvento Gamestop del 16 dicembre : Proseguiamo con il Calendario dell'Avvento Gamestop, valido solo per oggi 16 dicembre: fino al 24 dicembre, come ormai saprete, sarà possibile usufruire di offerte giornaliere valide esclusivamente nella giornata odierna. Una serie di sconti, quelli di oggi, a tema Microsoft e Nintendo: scopriamoli insieme. L'offerta più succosa nel Calendario dell'Avvento Gamestop di oggi 16 dicembre riguarda un Bundle Microsoft: sarà possibile acquistare ...

Un sondaggio rivela le possibili ambientazioni dei futuri Assassin's Creed? : Assassin's Creed Origins è un titolo che ha rivoluzionato diversi aspetti di un franchise che aveva necessariamente bisogno di cambiamento e di prendersi una pausa. Sicuramente il setting è uno degli elementi più affascinanti della produzione ma i fan delle serie si stanno inevitabilmente chiedendo quale sarà, da questo punto di vista, il futuro di Assassin's Creed.Come riportato da Just Push Start, su Reddit è comparso un thread che a quanto ...

Assassin’s Creed - lista delle possibili ambientazioni future da Ubisoft dopo Origins : Assassin’s Creed Origins è stato n successo di critica e pubblico. Pur soffrendo di qualche problema, risolto poi con varie patch, il gioco è stato accolto in maniera decisamente positiva da tutti. Ora già si pensa al futuro della serie, che speriamo non tornerà ad essere annuale. Il periodo di pausa che Ubisoft ha preso con Origins è servito a far respirare il team di sviluppo e sostanzialmente ha fatto solo bene al gioco. Fatto che che, ...

Ubisoft ci regala Assassin's Creed IV : Black Flag per un periodo limitato : Ubisoft ha mantenuto la promessa fatta alcuni giorni fa proponendo in forma completamente gratuita un titolo che potrebbe far gola a tutti coloro che non si sono mai avvicinati a una delle più importanti saghe della compagnia francese, o che invece l'hanno abbandonata dopo i primi capitoli.Fino alle 11:00 del 18 dicembre tutti i giocatori PC potranno ottenere gratuitamente Assassin's Creed IV: Black Flag semplicemente dirigendosi alla sezione ...

Assassin’s Creed Origins accoglie il Gladiator Pack e gli abiti di Edward Kenway - come ottenerli : Assassin's Creed Origins continua a proporre nuovi contenuti da sbloccare in game, insieme anche a svariati aggiornamenti volti a migliorare e bilanciare l'esperienza di gioco. Nelle ultime ore Ubisoft ha ufficializzato alcune piccole novità per la nuova avventura nell'Antico Egitto di Bayek di Siwa. Innanzitutto adesso sarà possibile vestire il protagonista di Assassin's Creed Origins con gli abiti di Edward Kenway, il leggendario Assassino ...