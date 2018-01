Ascolti | vince ma cala Romanzo famigliare | bene Amadeus | diMartedì doppia Cartabianca

Ascolti tv - ‘Quo vado?’ di Checco Zalone vince con oltre 6 - 2 milioni di telespettatori : E’ Checco Zalone a vincere la gara agli Ascolti della prima serata dell’8 gennaio con Quo vado? che trasmesso su Canale 5 è stato visto da 6.259.000 spettatori pari al 24,98% di share. Ascolti tv prime time Zalone ha battuto anche l’esordio di Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai1 che ha ottenuto 5.924.000 telespettatori e il 21,75% nella prima parte e 5.279.000 e il 22,77% nella seconda. ...

Ascolti tv - stravince Che Tempo Che Fa con la puntata più vista di sempre : Record di Ascolti ieri sera per Che Tempo che fa, che ha avuto tra i suoi ospiti il premier Paolo Gentiloni, Carlo Verdone, i Maneskin e Pippo Baudo: sono stati infatti 4 milioni e 705 mila i telespettatori che hanno visto su Rai1 la prima puntata del 2018 della trasmissione, facendo raggiungere al programma uno share del 18.2% e consentendo alla trasmissione di Fabio Fazio di essere la più vista della prima serata giacché ha registrato 3 ...

Ascolti : Che tempo che fa vince - cresce Non è l’Arena - bene Domenica In : Ascolti tv di Domenica 7 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata Domenica In? Ascolti tv Domenica 7 gennaio 2018, chi ha vinto in prima serata? In prima serata vince Che tempo che fa in onda su Rai1: il programma condotto da Fabio Fazio ottiene 4.705.000 spettatori (share del 18,24%) nella prima […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa vince, cresce Non è l’Arena, bene Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - il derby “muto” vince la prima serata con 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv Coppa Italia, lo sciopero dei giornalisti Rai non impedisce all'incontro di far registrare 6 milioni di telespettatori, con quasi il 23% di share. L'articolo Ascolti tv, il derby “muto” vince la prima serata con 6 milioni di telespettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv - vince con 5 - 5 milioni di telespettatori la partita Napoli – Atalanta : Ascolti tv, Prime time E’ la partita di Coppa Italia, Napoli-Atalanta, andata in onda su Rai1, ad aggiudicarsi gli Ascolti della prima serata grazie a 5.479.000 telespettatori e il 21,12% di share. Canale 5 con la serie Victoria ha ottenuto 2.437.000 telespettatori pari al 10,52% di share, seguito a breve distanza da Rai2 che trasmetteva il film Una notte al museo, visto da 2.244.000 telespettatori pari a uno share dell’8,89%. Appena ...

Ascolti TV / 1 Gennaio 2018 : Roberto Bolle vince la serata con il 21 - 5% di share : Danza con me, l'evento televisivo con Roberto Bolle andato in onda su Rai 1 in prima serata, ha vinto la sfida Auditel per quanto riguarda il 1° Gennaio 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Ascolti CAPODANNO / Amadeus su Rai 1 vince con 'L'anno che verrà' - superato nettamente lo show su Canale 5 : ASCOLTI CAPODANNO, Amadeus batte su Rai 1 con 'L'anno che va' il programma concorrente su Canale 5 'CAPODANNO in musica', doppiandolo addirittura nelle preferenze del pubblico.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 30 dicembre 2017. Vince Il Ragazzo Invisibile (17.3%) - Tozzi 13% : Morandi, Tozzi, Ruggeri Su Rai1 il film in prima visione Il Ragazzo Invisibile ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Umberto Tozzi – 40 Anni che Ti Amo ha raccolto davanti al video 2.699.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 I Love Shopping ha interessato 1.436.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Le 5 Leggende ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Gangs of New York ha ...

Ascolti tv - la Coppa Italia vince su tutti con 3 milioni di spettatori : Su Rai2, la partita Lazio – Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia è stato il programma più visto della serata di Santo Stefano in termini di spettatori con 3.245.000 con uno share del 13.65%. Ascolti tv, prime time Per quanto riguarda gli altri programmi del prime time, su Rai1 il film Natale all’improvviso è stato visto da 3.079.000 spettatori con uno share del 13.72%. Su Canale5, lo sceneggiato inglese Victoria ha ...

Ascolti tv - Victoria ko : la Rai vince tra calcio e film di Natale : Il successo della prima puntata aveva fatto ben sperare, e invece nella serata di Santo Stefano per Victoria non c'è stato niente da fare. La fiction in onda su Canale 5, che ripercorre la storia della regina Vittoria, ha...

Ascolti TV | Sabato 23 dicembre 2017. Vince Soliti Ignoti (16.9%) - floppa Music (11.8%) : Paolo Bonolis Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.840.000 spettatori pari al 16.9% di share (ultimo segmento dalle 23.33 alle 23.41: 2.694.000 – 16.3%). Su Canale 5 l’ultima puntata di Music ha raccolto davanti al video 2.489.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Ribelle – The Brave ha interessato 1.655.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 E.T. L’Extraterrestre ha ...

Ascolti : Indietro tutta 30 e l'ode a 3 milioni (15 - 35%) - Chi l'ha visto? a 2 - 2 (10 - 93%) - vince Juventus-Genoa : Ascolti TV Il secondo appuntamento con la festa per i 30 anni di Indietro tutta, la trasmissione sugli scomparsi, il contenitore di storia, la partita di Coppa Italia, tre film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di mercoledì 20 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 4.990.000 spettatori (19,89% di share) per Juventus-Genoa (2-0).prosegui la letturaAscolti: Indietro ...