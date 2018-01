Ascolti TV | Martedì 9 gennaio 2018 Romanzo Famigliare 21 8% | Andiamo a Quel Paese

Ascolti : vince ma cala Romanzo famigliare - bene Amadeus - diMartedì doppia Cartabianca : Ascolti tv di martedì 9 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 9 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata la seconda puntata della fiction di Rai1 Romanzo famigliare ha ottenuto 5,4 milioni di spettatori (21,80% di share). La prima era stata seguita da 5.637.000 con […] L'articolo Ascolti: vince ma cala Romanzo famigliare, bene Amadeus, diMartedì doppia Cartabianca proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 2 gennaio 2018. In 5 - 5 mln per Napoli-Atalanta (21.1%). Victoria 10.5% - male Nek 3.3%. Il Giovane Montalbano su Rai Premium al 3.6% : Coppa Italia Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 5.479.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.437.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 2.244.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Nek – Unici in Arena ha intrattenuto 731.000 spettatori con il 3.3% (presentazione di 8 minuti: ...

Ascolti TV | Martedì 2 gennaio 2018. In 5 - 5 mln per Napoli-Atalanta (21.1%). Victoria 10.5% - male Nek 3.3% : Coppa Italia Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Napoli-Atalanta ha conquistato 5.479.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.437.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Una Notte al Museo ha interessato 2.244.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Italia 1 Nek – Unici in Arena ha intrattenuto 731.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Tristano & Isotta ha ...

Ascolti TV | Martedì 26 dicembre 2017. Natale all’Improvviso 13.7% - Coppa Italia 13.6% - Victoria 10.1% : Natale all'Improvviso Nella serata di Santo Stefano su Rai1 Natale all’Improvviso ha conquistato 3.079.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 il secondo appuntamento con la fiction inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.235.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Lazio-Fiorentina ha interessato 3.245.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Italia 1 Il Ciclone ha ...

Ascolti : Scomparsa a 6 - 8 milioni (28 - 67%) - Le Iene a 1 - 9 (10 - 36%) - diMartedì a 1 - 3 (6 - 05%) - Cartabianca a 857mila (3 - 88%) : Ascolti TV La sesta e ultima puntata della fiction su due ragazze scomparse, il programma cult tra inchieste e gag, la partita di Coppa Italia, due talk politici, due film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di martedì 19 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.Su Rai1 6.811.000 spettatori (28,67% di share) per Scomparsa (voto: 6,5) con Vanessa Incontrada (7) e Giuseppe ...

Ascolti TV | Martedì 19 dicembre 2017. Scomparsa chiude con il 28.7% - Quasi Amici 10.1% : Scomparsa Su Rai1 l’ultima puntata di Scomparsa ha conquistato 6.811.000 spettatori pari al 28.7% di share. Su Canale 5 Quasi Amici – Intouchables ha raccolto davanti al video 2.136.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Napoli – Udinese ha interessato 2.703.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.942.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 #CartaBianca ...

Ascolti : La strada di casa a 5 - 6 milioni (23 - 49%) - Le Iene a 2 - 2 (11 - 17%) - diMartedì a 1 - 1 (5 - 15%) - Cartabianca a 901mila (3 - 94%) : Ascolti TV La quinta puntata della fiction su un uomo risvegliatosi dal coma, il programma cult tra inchieste e gag, la partita di Coppa Italia, due talk politici, due film: questa l'offerta televisiva delle reti generaliste nella prima serata di martedì 12 dicembre 2017. Ecco come è andata dal punto di vista dei dati Auditel.prosegui la letturaAscolti: La strada di casa a 5,6 milioni (23,49%), Le Iene a 2,2 (11,17%), diMartedì a 1,1 ...

Ascolti TV | Martedì 12 dicembre 2017. La Strada di Casa 23.5% - The Blind Side 9.5% - la Coppa Italia su Rai2 13.9% : La Strada di Casa - Thomas Trabacchi Su Rai1 La Strada di Casa ha conquistato 5.681.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 The Blind Side ha raccolto davanti al video 1.971.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Inter – Pordenone ha interessato 3.328.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.218.000 spettatori (11.2%). Su Rai3 #CartaBianca ha ...