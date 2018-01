Ascolti tv ieri | Romanzo famigliare vs Andiamo a quel paese | Auditel 9 gennaio 2018

Ascolti tv ieri - Romanzo famigliare vs Quo vado | Auditel 8 gennaio 2018 : 8 gennaio 2018, quali saranno stati gli Ascolti tv? ieri sera, Rai 1 ha mandato in onda ‘Romanzo famigliare’ e Canale 5 ‘Quo vado’. Scopriamo assieme, quindi, tutti i dati Auditel della giornata di ieri dei principali canali del DTT. Ascolti tv, 8 gennaio 2018 **dati Auditel relativi agli Ascolti disponibili a partire dalle 10.15 circa** Rai 1. La serie tv in prima assoluta sul primo canale Rai “Romanzo famigliare” ha ...

Ascolti tv ieri - Che fuori tempo che fa vs Victoria | Auditel 7 gennaio 2018 : 7 gennaio 2018, come saranno andati gli Ascolti tv? Ricordiamo che su Rai 1 c’era ‘Che tempo che fa’ e Canale 5 l’ultima puntata della prima stagione relativa alla serie tv ‘Victoria. Scopriamo tutti i dati Auditel della giornata di ieri dei principali canali del DTT. Ascolti tv, 7 gennaio 2018 Rai 1. Lo show condotto da Fabio Fazio, ieri sera “Che fuori tempo che fa” ha intrattenuto 0.000 spettatori ...

Ascolti tv ieri - Cenerentola vs Sacrificio d’amore | Auditel 5 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? In onda in prima serata abbiamo assistito alla visione della favola di ‘Cenerentola’, trasmessa, da Rai 1, e di Sacrificio d’amore su Canale 5. Chi avrà vinto la serata del 5 gennaio? Scorrete con il dito – o il mouse – su questa pagina e scopritelo voi stessi. Ascolti tv 5 gennaio 2018 Rai 1. La prepotenza delle sorellastre e della matrigna cattiva nulla hanno potuto contro la ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Le tre rose di Eva | Auditel 4 gennaio : La prima puntata di ‘Meraviglie’, il documentario di Rai 1 condotto da Alberto Angela, ha totalizzato la miglior percentuale di share ieri sera? Come si è “piazzata” in termini di Ascolti tv la serie tv mediaset ‘le tre rose di eva’? Scopriamolo assieme continuando a leggere i dati Auditel della giornata di ieri, 4 gennaio 2018. Ascolti tv 4 gennaio 2018 Rai 1. Il ‘cenacolo’ di Leonardo Da Vinci, ...

Ascolti tv ieri - Juventus – Torino vs Woman in Gold | Auditel 3 gennaio : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? Quale canale del digitale avrà conquistato la medaglia d’oro dello share di mercoledì 3 gennaio 2018? Forse Rai 1 con la partita ‘Juve-Torino’? Scopriamolo assieme con i dati Auditel. Ascolti tv, 3 gennaio **DATI DISPONIBILI A PARTIRE DALLE 10.15** Rai 1. Il primo canale Rai ha trasmesso l’ultimo quarto di finale della coppa italia, Juventus – Torino. La squadra di Allegri non ...

Ascolti tv ieri - ‘Napoli-Atalanta’ su Rai 1 o ‘Victoria’ su Canale 5? | Auditel 2 gennaio : Ascolti tv. Cosa hanno preferito ieri, martedì 2 gennaio 2018, gli italiani? Su Rai 1 c’era la partita di coppa italia valida per l’accesso alla semifinale mentre su Canale 5 c’era una nuova inedita puntata della serie tv ‘victoria’. Chi ha vinto la sfida Auditel? Ascolti tv, 2 gennaio Rai 1, la partita “Napoli-Atalanta”. Poche idee e un peso offensivo inesistente (complice anche il turnover) per la ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘Roberto Bolle’ o Rete 4 con ‘Via col Vento’? | Auditel 1 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Lo show di Roberto Bolle, in onda ieri sera, lunedì 1 gennaio 2018 su Rai 1, avrà raggiunto l’apice dello share? O sarà stato spodestato da uno dei tantissimi film presenti nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme leggendo questo articolo. Ascolti tv, 1 gennaio Rai 1, lo show “Roberto Bolle – Danza con me”. Ottimi gli Ascolti registrati da Rai 1 ieri sera grazie allo ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘L’anno che verrà’ o Canale 5 con ‘Capodanno in musica’? | Auditel 31 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Quale palinsesto avrà conquistato il successo nell’ambito dello share? Rai 1 o Canale 5? Dati Auditel del capodanno in tv. Ascolti tv 31 dicembre 2017 Rai 1, “L’anno che verrà”. In diretta dalla splendida perla di Maratea, Amadeus ha traghettato i 0.000 telespettatori che hanno scelto la serata di Rai 1 nel 2018. Il capodanno Rai de “L’anno che verrà”, infatti, ha ...

Ascolti tv ieri - Il ragazzo invisibile vs Concerto di Tozzi | Auditel 30 dicembre : Cosa avranno preferito gli italiani ieri sera, sabato 30 dicembre 2017, in tv? Chi avrà vinto lo scontro Auditel? Rai 1 presentava il film ‘Il ragazzo invisibile’ mentre su Canale 5 è andato in onda il Concerto di Umberto Tozzi ’40 anni che ti amo’. Vediamo tutti i dettagli relativi agli Ascolti tv di ieri. Ascolti TV ieri, 30 dicembre **dati disponibili ore 10.15**. Potrebbe interessarti: Cosa vedere stasera in tv. Prima ...

Ascolti tv ieri - La notte di Vasco vs Le tre rose di Eva | Auditel 28 dicembre : Ascolti tv ieri, 28 dicembre. La messa in onda del concerto di Vasco avrà permesso a Rai 1 di raggiungere la vetta dello share? O ha avuto la meglio la serie Tv le tre rose di eva trasmessa su Canale 5? Scopriamolo leggendo questo articolo. Ascolti tv, 28 dicembre Come appena accennato, Rai 1 ha mandato in onda ieri sera l’attesissimo show “La notte di Vasco”. A vedere il concerto sono stati 2.637.000 spettatori pari al 12.3% ...

Ascolti tv ieri - ‘Milan-Inter’ vs ‘Miracolo sulla 34esima strada’ | Auditel 27 dicembre 2017 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri sera? Cosa hanno preferito gli italiani? Il derby ‘Milan-Inter’ trasmesso su Rai 1, il film “natalizio” Miracolo sulla 34esima strada trasmesso da canale 5 o un altro film presente nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme con tutti i dettagli Auditel di ieri, mercoledì 27 dicembre 2017! Ascolti tv, 27 dicembre Su Rai 1, come detto, è andato in onda il ...

Ascolti tv ieri - ‘Belle e Sebastien’ vs ‘Il peggior Natale della mia vita’ – Auditel 25 dicembre : Ascolti tv ieri. Scopriamo assieme quale palinsesto presente sul digitale avrà totalizzato la maggior percentuale di share ieri sera. Ascolti tv 25 dicembre Rai 1, il film “Belle e Sebastien”. % di Ascolti per il drammatico film “Belle e Sebastien”. Questa avventurosa storia, trasmessa ieri sera su Rai Uno, ha commosso 0.000 spettatori. Rai 2, il docu-programma “Voyager”. L’emozionante viaggio in cui ci ...

Ascolti tv ieri - ‘Santa Messa in Vaticano’ vs ‘Concerto di Natale’ | Auditel 24 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? ‘Santa Messa’ su Rai1, ‘Concerto di Natale’ su Canale 5, ‘Frozen’ su Rai 2, ‘Assassinio sull’Orient Express’ su Rete 4… Sfida all’ultimo share quella dei principali canali del DTT avvenuta ieri sera! Scopriamo assieme, dunque, chi ha strappato il podio degli Ascolti tv nella notte della Vigilia di Natale. Ascolti tv – 24 dicembre Rai ...

Ascolti tv ieri - ‘Soliti ignoti – Speciale Telethon’ vs ‘Music’ | Auditel 23 dicembre : Buona Vigilia di Natale a tutti! Chi ha ottenuto la maggior percentuale di share, ieri sera, tra Rai 1, Canale 5 o per un altro dei canali del digitale? Vediamo un po’ i risultati relativi agli Ascolti di ieri, 23 dicembre 2017. Ascolti tv, 23 dicembre Rai 1, “I soliti ignoti – Speciale Telethon”. La gara di solidarietà, promossa anche ieri sera su Rai Uno dalle reti Rai, ha riscosso un enorme successo. E per successo ...