Asamoah al Galatasaray dopo la trattativa estiva? Terim fa il punto della situazione

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Il tecnico del, Fatith, ha parlato oggi ai turchi di ‘Yurtgazetesi’ del tanto chiacchierato accostamento del suo club con il bianconero. Il ghanese è stato ad un passo dai turchi in estate ma adesso lasembra essere notevolmente cambiata: “I contatti pererano stati impostati prima del mio arrivo. Al momento il trasferimento è molto difficile, siamo alla ricerca di un’alternativa che sia giusta per il nostro sistema di gioco e per la nostra offerta economica. Ci serve comunque un giocatore che possa fare la differenza”. Dunque al momento non ci sono i margini per acquistare, d’altra parte il calciatore bianconero si è guadagnato un discreto spazio in questa stagione con Allegri alla Juve, perchè venderlo? L'articoloallafa il...