Apre l’Osteria di Bottura al Gucci Garden | la nuova eleganza di Firenze

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) «Perho creato un menù che potrebbe essere battezzato “Vieni nel mondo insieme a me”. Sono tutti prodotti italiani di altissima qualità, che grazie ad una brigata internazionale danno vita a piatti unici, cosmopoliti ed innovativi». Massimoè entusiasta all’inaugurazione – mercoledì 9 gennaio 2018 – dellaOsteria, un’elegante bomboniera da 35 coperti foderata da boiserie color pistacchio, impreziosita dalle mise en place Richard Ginori. Accanto a lui l’amministratore delegato della griffe Massimo Bizzarri, coetaneo ed amico di vecchia data dello chef, soddisfatto per aver portato a compimento (insieme al direttore creativo Alessandro Michele) un progetto di ampio respiro all’interno di una location unica. Situato al piano terra del Palazzo della Mercanzia, in Piazza della Signoria di, il ristorante si inserisce in ...