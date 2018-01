Apre Ces 2018 | Shapiro Cta | innovazione cambia mondo in meglio

CES 2018 - si Apre la fiera delle “vanità” high-tech. Con l’auto in prima fila – FOTO : Al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas (9-12 gennaio), grande fiera dedicata all’elettronica di consumo, sarà massiccia la presenza dei costruttori automobilistici: le quattro ruote del futuro stanno infatti diventando sempre più tecnologiche e fra qualche anno saranno addirittura “indipendenti” dal guidatore in carne e ossa. Ecco perché il Ces si contende col Salone di Detroit (13-28 gennaio) alcune fra le anteprime automotive più ...

LIVE Tour de Ski 2018 - Mass start Val di Fiemme in DIRETTA : Francesco De Fabiani per il colpaccio! Cologna si difende da Ustiugov. Weng vince tra le donne e riApre tutto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima tappa del Tour de Ski 2018: la Val di Fiemme, prima del consueto finale sul Cermis, ospita le Mass start a tecnica classica: 10 km per le donne, 15 per gli uomini. Nella gara maschile il confronto vivrà del duello tra l’elvetico Dario Cologna ed il russo Sergey Ustiugov, mentre tra gli italiani Francesco De Fabiani, dopo il terzo posto nella Mass start tl, tenterà il colpo ...

Falla processori - colpiti dispositivi Apple(LApresse) : ... il gigante di Cupertino ha confermato che le falle rilevate nei microchip installati in milioni di computer in tutto il mondo interessano anche i loro dispositivi "Non si sa quale impatto possa ...

Maltempo - cessato il rischio valanghe a Cervinia : riApre la strada - lunghe code : Turisti e fornitori degli alberghi e degli esercizi commerciali della località sciistica sono in attesa del via libera per raggiunge il paese. Situazione più tranquilla in paese, dove gli albergatori ...

Cervinia - riApre la strada : non nevica più - cessato il rischio valanghe : In paese nelle ultime ore è caduta un'abbondante nevicata e sul posto ci sono circa 10mila turisti. Nella giornata di giovedì il pericolo valanghe era salito al grado 4 (su una scala di 5) e quindi ...

Il Bologna Apre alla cessione di Verdi - Napoli interessatissimo : Roberto Donadoni, nella conferenza stampa di presentazione del match che il suo Bologna giocherà domani in casa del Chievo, ha parlato anche di Simone Verdi e della sua attuale situazione che lo vede come tra i calciatori della Serie A più ‘chiacchierati’ in vista del calciomercato invernale che si aprirà a gennaio. Il talento originario […] L'articolo Il Bologna apre alla cessione di Verdi, Napoli interessatissimo proviene da ...

Chiesa : domani arcivescovo Milano Apre processo beatificazione fratel Ettore : Milano, 18 dic. (AdnKronos) - domani l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, aprirà il processo diocesano per la beatificazione e canonizzazione di fratel Ettore Boschini. Al rito di apertura, che si terrà a Casa Betania delle Beatitudini a Seveso, parteciperanno insieme all’arcivescovo ne

Calciomercato Palermo - Zamparini Apre alla cessione di Nestorovski : la squadra in pole per l’attaccante : Calciomercato Palermo – Il Palermo sta disputando una stagione importante, i rosanero guidano la classifica del campionato di Serie B ma a preoccupare i tifosi sono le parole di Zamparini che ha aperto ad un cessione dell’attaccante Nestorovski: “visto che l’ultima gara l’abbiamo vinta senza di lui qualche pensierino può anche venirci”. Forse una battuta o forse no. Sul’attaccante non è un mistero l’interesse ...

Turchia - si Apre il processo per la strage di Capodanno a Istanbul - : Gli imputati sono 57, tra cui il presunto killer di origine uzbeka Abdulkadir Masharipov, arrestato dopo oltre 2 settimane. Per lui la Procura ha chiesto fino a 40 ergastoli aggravati. L'attacco, ...

Juventus - Alex Sandro verso l’addio : duello Chelsea-United. Marotta Apre alla cessione : Juventus, Alex Sandro verso l’addio: duello Chelsea-United. Marotta apre alla cessione Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Alex Sandro verso L’ADDIO- La Juventus potrebbe dire addio ad Alex Sandro. Secondo quanto riportato da “Talksport“, la società bianconera starebbe entrando nell’ottica delle idee di cedere il ...

Verso l'anno del Turismo Europa-Cina - sulla Rupe si Apre il 'China Day'. Presente anche il ministro Franceschini : A partire dalle ore 9.30 inizierà la presentazione dei lavori da parte della Fondazione Italia Cina e delle modalità di lavoro con Università di Perugia Dipartimento dell'Economia-Turismo, quindi ...

Juventus Alex Sandro - crisi tra i bianconeri ed il brasiliano. Marotta Apre alla cessione : ... Orsato eccezionale: la Var è un optional Napoli-Juventus 0-1, Allegri: ' Per lo scudetto dobbiamo fare cose straordinarie' Dove vedere Napoli-Juventus, diretta tv e streaming gratis oggi venerdì 1 ...

Denis Bergamini 'soffocato e messo sotto al camion'. Perizia riApre processo? : COSENZA Donato Bergamini (detto Denis), il calciatore del Cosenza morto il 19 novembre del 1989, 'è stato ucciso prima di essere coricato sotto il camion' davanti al quale, secondo la tesi dell'epoca, ...