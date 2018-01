Anna Tatangelo | compleanno senza Gigi D' Alessio Video | i fans perdono le speranze di

Anna Tatangelo - COMPLEANNO SENZA GIGI D'ALESSIO/ Video - gli auguri più belli sono quelli di... : ANNA TATANGELO compie oggi, martedì 9 gennaio, 31 anni: la cantante festeggia SENZA GIGI D'ALESSIO, il Video sui social che conferma l'asSENZA del cantante.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Compleanno social per Anna Tatangelo - quel dettaglio su Gigi D'Alessio non sfugge ai fan : La cantante Anna Tatangelo compie oggi 31 anni: Lady Tata, come è soprannominata nel jet-set, è nata a Sora il 9 gennaio 1987. Nel video pubblicato su Instagram...

Anna Tatangelo compleanno senza Gigi : del cantante nessuna traccia : Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? Al compleanno di lei nessuna traccia del cantante I rumors sulla fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si stanno facendo sempre più insistenti. Nonostante le ultime dichiarazioni del cantante abbiano smentito categoricamente le voci sulla loro crisi, molti sono i dettagli emersi di […] L'articolo Anna Tatangelo compleanno senza Gigi: del cantante ...

Anna Tatangelo - primo compleanno senza Gigi D'Alessio : boom di auguri su Twitter Video : 2 Una torta pAnna e cioccolato e 'tanti auguri a me'. Anna Tatangelo [Video] ha festeggiato il suo trentunesimo #compleanno inserendo una Stories su Instagram poco dopo la mezzanotte. La dedica a se stessa dopo un anno che ha segnato la fine della sua relazione con #Gigi D'Alessio. Nei giorni scorso l'artista di Sora ha ribadito la volonta' di voltare pagina con un significativo messaggio social. Nello specifico la showgirl ha ...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Foto - la cantante lascia tutti a bocca aperta! (Capodanno in Musica) : Video, Anna Tatangelo sta passando le vacanze natalizie con Gigi D'Alessio con cui è da poco tornata insieme. L'unione durerà ancora oppure no?(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 21:25:00 GMT)

Anna Tatangelo e un 2017 senza Gigi ma all'anulare sinistro c'è un anello : Anna Tatangelo è apparsa in gran forma durante l'evento andato in onda su Canale 5 con il consueto concerto di fine anno. Avvolta in uno splendido vestito color oro che ha messo bene in evidenza le generose curve della...

Capodanno 2018 : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio deludono così i fan Video : La coppia dello spettacolo formata dal cantante partenopeo #Gigi D'Alessio e quella di Sora #Anna Tatangelo desta sempre molto scalpore. La fine della loro lunghissima storia d'amore [Video] lasciò tutti senza parole, non solo per il fatto in sé ma anche per le motivazioni che si celavano alle spalle di questa drastica decisione. I fan più accaniti della coppia, però, non hanno mai smesso di credere che tra i due potesse esserci un sorprendente ...

WIND CAPODANNO IN MUSICA / In diretta su Canale 5 : Fred De Palma - Anna Tatangelo e Federica Carta : WIND CAPODANNO in MUSICA, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica Panicucci conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:50:00 GMT)