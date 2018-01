Andrea Della Valle | “Cominciò tutto sulle strade di New York”

È morto Andrea Fabbri - il papà della famosa Amarena : Andrea Fabbri, presidente del consiglio d'amministrazione della Holding del Gruppo Fabbri, l'azienda bolognese fondata dal bisnonno Gennaro 118 anni fa, è morto ieri, a 67 anni. Lo annuncia l'ufficio stampa della Fabbri.Sposato con Beatrice, padre di Stefania e Camilla, nonno di due nipotini, era nato a Bologna il 5 luglio 1950, guidava l'azienda da oltre 20 anni insieme ai cugini e al fratello. Il suo impegno in Fabbri, iniziato da ...

MARINA RIPA DI MEANA / Il figlio Andrea Cardella : "Non ci sarà nessun funerale" : MARINA RIPA di MEANA, il suicidio meditato dopo la diagnosi di cancro. Fu una telefonata dell'oncologo Umberto Veronesi a farle cambiare idea sul proposito suicida.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 23:18:00 GMT)

Clauda Gerini parla della differenza d’età con Andrea Preti : Claudia Gerini e Andrea Preti, la differenza d’età vale solo per le donne? Claudia Gerini e Andrea Preti stanno insieme da tempo, ma la loro differenza di età continua ad essere un argomento ricorrente. Il modello, regista, attore e produttore ha 17 anni meno di lei. Secondo l’attrice nel nostro paese la differenza d’età vale solo […] L'articolo Clauda Gerini parla della differenza d’età con Andrea Preti proviene da ...

Andrea Griminelli/ L'amore tra il flautista e la modella Rossana Redondo (Concerto di Natale 2017) : Andrea Griminelli, il flautista che ha sposato la bellissima modella e presentatrice colombiana Rossana Redondo protagonista del Concerto di Natale 2017 in Vaticano.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 06:41:00 GMT)

Andrea Scrosati (Sky) «Nuovi contenuti per anticipare le tendenze culturali della società». : Andrea Scrosati (nella foto a lato con l'ad Zappia) è convinto che Sky Italia ha l'X Factor. Quarantacinque anni, excutive vice president della piattaforma, nella quale lavora dal 2007 con la delega sull’intrattenimento e sull’informazione, ha analizzato le prospettive future della pay-tv satellitare con Marco Molendini per "Il Messaggero":Oggi gli abbonati a S...

Fiorentina - Andrea Della Valle : 'Amo Firenze - ma è ancora presto per tornare' : Andrea Della Valle rompe il silenzio che durava dalla scorsa primavera e torna sul tema Della cessione Della Fiorentina , ma non solo: "In questo momento non so dire se la cederemo, il cuore vorrebbe ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : 'Amo Firenze ma per ora non torno' : 'In questo momento non so dire se cederemo la Fiorentina, il cuore vorrebbe altro. Ma sento ancora cori dalla curva contro di me. Rispetto il tifo caldo, se certi tifosi rispettassero anche me sarebbe ...

La Corte Federale della FIGC ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli nel processo d’appello per i rapporti con la tifoseria : La Corte Federale d’appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus, con riferimento alla posizione del presidente Andrea Agnelli, rideterminando la durata della sua inibizione dai dodici mesi inizialmente stabiliti alla giornata di oggi The post La Corte Federale della FIGC ha accolto il ricorso di Andrea Agnelli nel processo d’appello per i rapporti con la tifoseria appeared first ...

Andrea La Rosa - il piano per farlo a pezzi nella camera della morte ispirandosi alla fiction tv : Milano, gli aguzzini hanno cercato in Rete come eliminare il cadavere della loro vittima, uccisa per un prestito che non sarebbero riusciti a saldare

Ed Sheeran e Andrea Bocelli Perfect Symphony : testo e audio della versione italia : È uscita venerdì 15 dicembre 2017 una nuova versione del nuovo singolo Perfect di Ed Sheeran insieme a Andrea Bocelli. Ribattezzata per l’occasione Perfect Symphony, la canzone scritta e interpretata in originale da Ed Sheeran, ha già visto un altro incredibile featuring internazionale insieme a Beyoncé. Il brano detiene inoltre un piccolo record: è infatti al primo e al secondo posto delle classifiche rispettivamente con la versione ...

Lettera aperta di Andrea Argiolas - ex vice presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak - al presidente del CONI Malagò : 'Io - escluso ... : A lei presidente, l'augurio più alto, quello di portare l'intero movimento sportivo come esempio per tutta la Nazione, ovvero riuscire nel compito di mutuare nella politica… ed in primis in quella ...

Atlantide - Storie di uomini e di mondi : Andrea Purgatori ci parla della Russia - da zar a zar Putin : Ricordiamo a tutti che è possibile seguire il programma in diretta streaming sul sito ufficiale di La7 . Atlantide Storie di uomini e di mondi rivive gli zar di Russia Andrea Purgatori, autore, ...

Indietro tutta 30 e l'ode - due mercoledì su Rai2 con Renzo Arbore-Nino Frassica-Andrea Delogu per celebrare il programma cult della tv : Indietro tutta, il programma cult della televisione italiana, compie 30 anni. Per celebrare questo anniversario “tondo”, Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai2 con due serate evento in onda mercoledì 13 e 20 dicembre alle 21.05. Renzo Arbore: "Per anni la Rai non mi ha chiamato, aspetto Mario Orfeo". Dg assente alla conferenza stampa, la Rai: "Lo ha visto due volte" prosegui la ...

Renzusconi - segui la diretta della presentazione del libro di Andrea Scanzi : Alla Fiera della piccola e media editoria di Roma, la presentazione del libro di Andrea Scanzi (edito da PaperFirst) Renzusconi. Renzusconi Il ritratto di Matteo, l’allievo che (non) superò il maestro Silvio. Da giovedì 30 novembre 12€ in libreria e in edicola con il Fatto Quotidiano e disponibile sul nostro shop. Guarda The Match, su Loft L'articolo Renzusconi, segui la diretta della presentazione del libro di Andrea Scanzi proviene da Il Fatto ...