Alligatori ibernati nel lago ghiacciato dello Shallotte River Swamp Park | ma riescono a

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Sopravvivere significa mantenere la testa fuori dall’acqua… o il muso, nel caso di questi! Loha condiviso un video incredibile diracchiusi nel ghiaccio al parco a Ocean Isle Beach, nella Carolina del Nord. Essendo rettili a sangue freddo, glinon sono capaci di adattare la loro temperatura corporea al variare di quella ambientale. Quando il freddo si fa sentire, come per un istinto preistorico, questi rettili fanno fuoriuscire il loro muso in superficie e fondamentalmente si lasciano congelare in una posizione. Questo processo simile all’ibernazione, chiamato brumazione, permette aglidi rallentare il loro metabolismo finché il ghiaccio non si scioglie. Questi animali mettono in atto questo processo per conservare energia per mantenere la temperatura corporea in condizioni di freddo estremo, come quelle che si sono ...