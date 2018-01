Allenamento Fartlek nella corsa

: Scopri di più sul #Fartlek - RunningItalia : Scopri di più sul #Fartlek -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di mercoledì 10 gennaio 2018)– Il running è uno dei modi migliori per tenersi in forma e mantenersi in. Di solito si incomincia pian piano, facendo qualche chilometro, e in breve si ci si appassiona a questo splendido sport. Ma mano che si progredisce, è facile che si voglia cercare di effettuare allenamenti più mirati, precisi e funzionali e, facendo un po’ di ricerche, ci si imbatte in tipologie dicome ilo l’interval training. Parole che possono sembrare ostiche ma che definiscono allenamenti molto utili non solo a chi corre ma anche a chi pratica altri sport. Il, in particolare è un tipo dimolto utile nel nuoto, ciclismo (è ideale per chi pratica triathlon), canottaggio, calcio, rugby o sci. (altro…)Idee Green.