Al via la web serie di Grey’s Anatomy - 6 episodi in streaming con nuove matricole e personaggi storici : L'universo narrativo del medical drama di Shonda Rhimes è pronto ad espandersi: debutta giovedì 11 gennaio, sul sito ufficiale della ABC, una web serie di Grey's Anatomy in 6 episodi, incentrata sull'arrivo delle nuove matricole del Grey Sloan Memorial Hospital, volti che hanno debuttato in questa stagione della serie ma che il pubblico sostanzialmente ancora non conosce. Il progetto si intitola Grey’s Anatomy B - TEAM ed perfettamente ...

Il retroscena Altro che Rousseau - la piattaforma del Pd è un flop. viaggio nel sistema web che doveva far concorrenza ai grillini : Pochi i "mi piace" nella sezione "idee di oggi" di Bob , restano solo i programmi della "terrazza del Pd" - che sembra chiusa da un po' - mentre funziona lo streaming della rubrica di rassegna stampa ...

Pensioni - Fisco - Risparmio - viaggi - Web : tutte le novità del 2018 : Una lunga lista di nuove regole Ue che garantiranno più diritti e tutele nella vita quotidiana in tutti settori, dai Viaggi agli investimenti, dal digitale alla salute. E' il nuovo anno 'amico dei ...

Tutele per consumatori da UE dal Web ai viaggi nel 2018 e ulteriori iniziative : Una serie di nuove regole per lo più positive per i consumatori entranno in vigore nei prossimi 12 mesi. Vediamole nel dettaglio.

AGCOM : al via Conciliaweb. Dal 2018 risoluzione online delle controversie utenti-operatori telefonici : La conciliazione, afferma L’AGCOM, dal 2018 verrà avviata anche accedendo al portale dal proprio Pc o smartphone.

Esclusiva CalcioWeb - l’agente di Sturaro annuncia : “via dalla Juve a gennaio? Vi svelo tutto” : Nella sfida di questa sera tra Juventus e Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Allegri pare intenzionato a lanciare nuovamente titolare Stefano Sturaro a centrocampo, nel suo ruolo naturale dopo alcune apparizioni sulla fascia destra. In questa stagione il numero 27 bianconero sta trovando pochissimo spazio, contattato in Esclusiva da CalcioWeb il suo agente, Carlo Volpi, ha fatto un punto della situazione in vista del mercato di ...

Professioni - «sì» alle nuove regole su equo compenso. via libera alla web tax semplificata : In nottata il via libera all’emendamento riscritto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e presentato da Nunzia Di Girolamo (Fi) sulla nuova disciplina dell’equo compenso. Tre i correttivi, in linea con le richieste delle associazioni di categoria e con le indicazioni giunte dopo il via libera del Senato alla manovra in prima lettura dall’Antitrust. La digital tax non si applicherà all’e-commerce e si riduce dal 6 al 3% il prelievo...