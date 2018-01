: #BreakingNews Addio al 'toscanaccio' Novello Novelli - CybFeed : #BreakingNews Addio al 'toscanaccio' Novello Novelli -

E' morto a Poggibonsi (Siena), a 87 anni,, attore di teatro e di numerosi film comici tra gli anni '80 e 2000, divenuti di grandissima popolarità,con ruoli sempre da caratterista con un marcato accento toscano. Novellantonio(suo vero nome) era nato a Poggibonsi. Lasciò il lavoro di geometra per dedicarsi allo spettacolo:prima come impresario dei fratelli Santonastaso e poi come attore nel 1981 con 'Ad Ovest di Paperino" di Alessandro Benvenuti. Recitò anche con Nuti, Haber e Pieraccioni.(Di mercoledì 10 gennaio 2018)