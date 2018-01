Addio a Novello Novelli | il toscanaccio di Nuti

Novello Novelli è morto/ Addio al caratterista spalla di Francesco Nuti : il saluto di Ivan Zazzaroni : Novello Novelli è morto , Addio al caratterista di Poggibonsi che è stato a lungo spalla di Francesco Nuti in film come Willy Signori e vengo da lontano e Il signore quindici palle.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:31:00 GMT)

Cinema - l'Addio a Novello Novelli dopo la sua scomparsa : Era nato a Poggibonsi (Siena) il 2 marzo 1930, e si era avvicinato al mondo dello spettacolo prima come impresario e poi come attore, nel 1981, con Alessandro Benvenuti in 'Ad Ovest di Paperino'. '...