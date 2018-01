Accelera la produzione industriale in Gran Bretagna

Regno Unito - Accelera no i prezzi alla produzione in novembre : (Teleborsa) - Accelera la crescita dei prezzi alla produzione nel mese di novembre . Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) è cresciuto dello 0,3% ...

Giappone - Accelerano a novembre i prezzi alla produzione : In aumento i prezzi alla produzione in Giappone, segnalando un allentamento delle pressioni deflazionistiche . Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono saliti dello 0,4%, nel mese di ...