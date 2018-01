A scuola di astronomia all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati

: RT @Zanichelli_ed: Osservato un evento cosmico utilizzando #ondegravitazionali e #radiazioneelettromagnetica. Un fatto senza precedenti che… - astroperinaldo : RT @Zanichelli_ed: Osservato un evento cosmico utilizzando #ondegravitazionali e #radiazioneelettromagnetica. Un fatto senza precedenti che… - Zanichelli_ed : Osservato un evento cosmico utilizzando #ondegravitazionali e #radiazioneelettromagnetica. Un fatto senza precedent… - tuttogitescuola : Osservare il #sole e gli oggetti #celesti dal #telescopio, dal punto più alto della #RiservaNaturale di… - filippodimaso : @orporick Collezionavo “Scuola di Astronomia” a fascicoli e leggevo “L’origine delle specie”. E si, i bulli facevano la stessa cosa. Vale? - zjyhq77 : RT @beigua1962: Piccolissima Summa Alessandrina del Trivium e del Quadrivium... da sinistra Chiesa...Scuola e Conservatorio...la Geometria… -

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Otto lezioni multimediali a cura di autorevoli esponenti della ricerca scientifica per comprendere l’Universo, i suoi componenti e il percorso di scoperta e conoscenza dei suoi meccanismi da parte dell’uomo. L’Associazione Tuscolana di“Livio Gratton” (ATA) lancia il corso “Relatività, Meccanica Quantistica e Cosmologia” che partirà il 16 gennaio presso la sede dell’Istituto Europeo di Ricerca(ESRIN) dell’Agenzia(ESA) di. Un’eccellente opportunità di formazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), valida pertanto come corso di aggiornamento per il personale docente, per l’acquisizione di crediti formativi scolastici e per arricchire il proprio curriculum. Il corso si inserisce nell’ambito di un progetto formativo più ampio: ladi(SdA) dell’ATA, svolta in ...