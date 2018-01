: @wzgore Non l'ho ancora guardato!!! Ho perso tempo inutilmente a recuperare Gomorra 3 e Stranger Things 2... (delus… - azzuknits : @wzgore Non l'ho ancora guardato!!! Ho perso tempo inutilmente a recuperare Gomorra 3 e Stranger Things 2... (delus… - johannemagritte : RT @HuffPostItalia: 12enne vuole perdere peso e fissa la vetrina di una palestra che non può permettersi. Il gesto dei proprietari è da app… - HuffPostItalia : 12enne vuole perdere peso e fissa la vetrina di una palestra che non può permettersi. Il gesto dei proprietari è da… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 gennaio 2018) Mohammed è in piedi davanti alladi un centro sportivo. Tiene in braccio il suo banchetto di legno da lustrascarpe, macchiato di vernice nera. Ai piedi ha un paio di sandali, in pieno inverno. Nello scatto che immortala la scena non si vede il suo volto riflesso sul vetro, ma è facile immaginarlo pensieroso, forse un po' imbronciato al pensiero di non poter entrar dentro ad allenarsi con gli altri. Il, rifugiato siriano, lavora come lustrascarpe nella provincia di Adyamana, nel sud della Turchia. Lo scatto che lo immortala di fronte al centro fitness è stato postato su Instagram, ottenendo diverse condivisioni e commenti. La, in risposta, ha lanciato un appello social per rintracciarlo e infine gli ha offerto un abbonamento a vita nel loro centro.Bi kardeşimiz bu fotoğrafı paylaşmış.fotoğrafı görünce olimpiyat spor ailesi olarak ...