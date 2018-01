ZTL a Palermo | elevate 86 mila multe

Palermo : varca ZTL con 7 secondi di anticipo - multa di 100 € : Talvolta, quando si viaggia in auto, anche sette secondi possono fare la differenza sul ricevere o meno una multa . Lo sa bene il signor Giuseppe Gargano, il quale il 29 settembre scorso si avvicina alla zona Ztl di Palermo . Guarda l’orologio della sua automobile scattare alle ore 20.00 in punto, ora in cui finisce il divieto di ingresso nella zona a traffico limitato della sua città, e tranquillamente attraversa il varco....Continua a leggere

