Wrestling WWE | le news in pillole al 9 Gennaio 2018

WWE 2K18 : sport e spettacolo nel nuovo videogioco dedicato al Wrestling : Lo sport non sempre equivale alla sola e pura competizione. Spesso un ruolo importante è svolto anche dall’intrattenimento, la componente di spettacolo necessaria per attirare il pubblico agli eventi. Non solo concerti o fiere ma anche nelle partite degli sport tradizionali. Un meccanismo che in Europa si fa ancora fatica a comprendere ma che negli Stati Uniti svolge invece un ruolo portante del settore sportivo. L’interesse primario degli ...