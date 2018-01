WhatsApp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile | in arrivo gli sticker

Rapidissimi i lavori per WhatsApp : aggiornamento in arrivo per le chiamate - occhio ai requisiti : Sarà senza ombra di dubbio un 2018 ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare un'app popolarissima come Whatsapp a bordo del proprio iPhone o device Android. Dopo aver condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la questione emoticons pochi giorni fa, oggi tocca di nuovo concentrarsi su quelli che saranno i prossimi risvolti legati ad un aggiornamento corposo della stessa applicazione, almeno stando a quanto ...

WhatsApp - lanciato aggiornamento in versione beta : novità gruppi e sticker : Gli ultimi dati che arrivano da fonti attendibili parlano di un calo di iscrizione per quanto riguarda WhatsApp: sembra infatti che tanti utenti della nota applicazione con l'icona verde siano scontenti dell'evoluzione del sistema di messaggistica istantanea, sopratutto perché le novità lanciate sono funzioni già viste in altri competitor di WhatsApp. Ad esempio, sia la registrazione delle clip senza la necessità di tener premuto il tasto e sia ...

Primo aggiornamento WhatsApp 2018 : novità adesivi e chiamate di gruppo nella beta 2.17.443 : Dopo un periodo di pausa , finalmente, è giunto un nuovo aggiornamento WhatsApp, il Primo in assoluto in questo 2018 nella sua versione beta per sistema operativo Android 2.17.443. Nel corso del 2017 abbiamo avuto modo di appurare come queste versione beta sono sempre anticipatarie di corpose novità per l'applicazione di messaggistica e la carne messa a fuoco per questo update non è poca: in particolare, riguarda l'introduzione dei tanto amati ...

In arrivo le storie per WhatsApp su Instagram : attenzione ai prossimi aggiornamenti : Il 2018 potrebbe rivelarsi un anno ricco di novità per coloro che seguono sempre con attenzione le storie per Whatsapp, soprattutto in riferimento all'utenza che, contestualmente, utilizza anche una piattaforma come Instagram tanto amata dal pubblico italiano. In particolare, pare che tra i prossimi aggiornamenti possa venirsi a creare una sorta di ponte tra le due app, dando vita ad un momento storico in questo specifico contesto. Già il ...

Felice anno nuovo! Ma WhatsApp è offline : non funziona in gran parte del mondo [AGGIORNAMENTI] : Felice anno nuovo! Siamo tutti pronti a brindare e a mandare simpatici auguri attraverso WhatsApp, ma proprio stasera l’app di messaggistica più diffuso è down: non funziona in gran parte del mondo. Si spera che il problema venga risolto nel minor tempo possibile. Notizia in aggiornamento L'articolo Felice anno nuovo! Ma WhatsApp è offline: non funziona in gran parte del mondo [AGGIORNAMENTI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Ottimo aggiornamento B191 su Huawei P10 Lite no brand : problemi WhatsApp e batteria alle spalle? : La giornata dei possessori di Huawei P10 Lite inizia alla grande con la ricezione dell'aggiornamento B191, destinato ai modelli no brand WAS-LX1 diffusi in Italia. Il pacchetto sembra basarsi sempre su Android 7.0 Nougat personalizzato con EMUI 5.1, ed avere un peso di 351 MB. Il changelog rivela dell'introduzione della funzione VoLTE (possibilità di tenere conversazioni telefoniche sulla rete 4G (sfruttabile a patto che il gestore di ...

Gruppi rivoluzionati coi prossimi aggiornamenti WhatsApp : cosa aspettarsi e cosa non arriverà : Stiamo per vivere settimane davvero ricche di novità per quanto riguarda Whatsapp, grazie ad alcuni aggiornamenti coi quali dovrebbe cambiare la nostra esperienza di utilizzo della nota app soprattutto per quanto concerne la questine Gruppi. Alcune migliorie, come la possibilità di rispondere privatamente ad un utente per cercare di limitare il flusso di messaggi a coloro che potrebbero essere non interessati sono ormai in cantiere. Altre ...

WhatsApp - arriva l'ultimo aggiornamento per risolvere i problemi dei gruppi : I sistemi di messaggistica istantanea sono attualmente le applicazioni più scaricate dagli utenti smartphone, ma non solo da quest'ultimi, anche da chi ha dispositivi mobili come tablet ed iPad. Infatti sono diventati uno dei mezzi preferiti per la comunicazione, soprattutto dai più giovani: sia Whatsapp che Telegram o Messenger di Facebook sono infatti utilizzati per lo scambio di messaggi vocali, diventati veri e propri sostituti delle ...

WhatsApp : stop agli aggiornamenti non solo per Android : L'applicazione Whatsapp è tra le più utilizzate al mondo dagli utenti che desiderano inviare un messaggio istantaneo oppure foto e video ad un proprio contatto in rubrica. Dall'inizio del prossimo anno, l'app non sarà più supportata su migliaia di dispositivi oggi in possesso di ignari utenti. In queste ore, l'attenzione si concentra in particolare sui dispositivi con sistema operativo Android, ma la "rivoluzione" non interesserà soltanto gli ...

Stop aggiornamenti WhatsApp per alcuni smartphone dal 31 dicembre 2017 : facciamo chiarezza : A partire dal prossimo 31 dicembre 2017 scatterà ufficialmente lo Stop agli aggiornamenti Whatsapp per alcuni smartphone. Le novità principali nello scorcio iniziale del nuovo anno riguarderanno come sempre i modelli più datati, anche se a differenza di quanto emerso in passato non dobbiamo parlare di piena incompatibilità, oppure di un'app bloccata e sospesa. Partendo da questo presupposto cruciale, proviamo a fare chiarezza su quelli che sono ...

WhatsApp Beta si aggiorna con novità per le chiamate di gruppo e molto altro : WhatsApp Beta si aggiorna introducendo nuove funzionalità e preparandosi a alcune novità disponibili con le prossime versioni L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna con novità per le chiamate di gruppo e molto altro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.