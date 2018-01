Warner Bros | scossone ai vertici della major | Toby Emmerich ai vertici dello studio

Warner Bros sta realizzando un suo gioco mobile basato su Harry Potter : La Warner Bros ha ufficialmente comunicato che l'anno prossimo verrà rilasciato un gioco ufficiale per dispositivi mobile basato su Harry Potter. L'articolo Warner Bros sta realizzando un suo gioco mobile basato su Harry Potter è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Boomerang Looney Tunes - il Pop Up Channel Sky dedicato alla serie cult Warner Bros : A dicembre Boomerang omaggia uno dei suoi show più amati e longevi: Looney Tunes. Dall’11 al 17 dicembre Boomerang + 1 (610 di Sky) si trasforma, infatti, nel Pop Up Channel Boomerang Looney Tunes con una programmazione speciale interamente dedicata alla serie cult targata Warner Bros. Ad andare in onda tutti i giorni tanti spassosi episodi tratti dalle 7 serie che h...

Ecco Utomik : un "Netflix dei videogiochi" che dopo Disney - Sega e Ubisoft attira anche Warner Bros. : Si è presentato in più di un'occasione come una sorta di "Netflix dei videogiochi" ma Utomik, per quanto interessante, è un servizio piuttosto diverso in quanto non si affida di certo allo streaming ma sfrutta una "tecnologia intelligente" che scarica il gioco mentre si è già in-game. dopo un piccolo download iniziale si può cominciare a giocare mentre il resto del gioco viene scaricato in background (un sistema simile a quello visto per certi ...

Andrew Kreisberg cacciato dalla Warner Bros. : il produttore esecutivo di Supergirl e The Flash colpevole? : Andrew Kreisberg cacciato dalla Warner Bros. con effetto immediato, questo è il responso arrivato poco fa dagli Usa e che riguarda il produttore esecutivo dell'Arrowverse e, in particolare, di Supergirl e The Flash. Nei giorni scorsi era stata annunciata la sospensione in attesa della conclusione delle indagini interne arrivate in seguito ad una serie di denunce, e poco fa è arrivata la notizia che conferma il suo addio all'azienda. Un nuovo ...

Intel - Con Warner Bros per esperienze immersive di guida autonoma : La Intel e la Warner Bros hanno siglato un accordo per lo sviluppo di nuovi contenuti dedicati alle auto con guida autonoma, annunciando la loro partnership al Salone di Los Angeles. Le principali case automobilistiche e la stessa Intel, grazie all'acquisizione di MobilEye, stanno lavorando ai sistemi hardware e software che permetteranno alle vetture di occuparsi completamente delle fasi di guida. I sistemi di Livello 4 e Livello 5 saranno ...

Warner Bros Montreal e DC Comics - tra Batman e Superman cosa bolle in pentola? : Warner Bros Montreal è conosciuta soprattutto per aver realizzato Batman Arkham Origins, il prequel della serie di videogiochi targati Rocksteady e dedicati al celebre personaggio della DC Comics. Negli ultimi tempi il team di sviluppo è stato al centro dei più interessanti e succosi rumor della Rete, che vorrebbero un altro gioco ispirato agli eroi della DC in fase di produzione da un paio di anni. L'ipotesi, questa volta, è avvalorata da ...

Warner Bros. : ecco i cofanetti e le steelbook in offerta per il Black Friday di Amazon! : Sempre per i fan del mondo DC sarà disponibile anche un'esclusivo steelbook Blu-ray TM Batman/Superman 9 Film Anthoogy Tin, contenente i classici che vedono protagonisti i due supereroi più famosi di ...

Warner Bros : "Film Poveri ma ricchissimi uscirà con nome di Brizzi" : In seguito alle accuse al regista italiano Fausto Brizzi , la Warner Bros ha cancellato dal trailer del film 'Poveri ma ricchissimi' il suo nome. La casa di produzione ha fatto comunque sapere che la ...

