Vladimir Luxuria al Teatro Verdi di Monte San Savino

Caso Weinstein - Vladimir Luxuria si scusa con Asia Argento : ‘Mi sono fatta schifo’ : Lo scorso 12 dicembre, ospite di #Cartabianca, Vladimir Luxuria ha attaccato Asia Argento in merito alla celeberrima denuncia dell’attrice per le molestie subite da Weinstein spiegando che alcune parti del racconto di Asia non la convincevano: “Per esserci violenza deve esserci il dissenso” aveva sentenziato. Ora, però, qualcosa è cambiato, e Luxuria in una lettera aperta alla figlia del regista porge le sue più sentite scuse e ...

Vladimir Luxuria : «Asia - ti chiedo scusa. Abbracciamoci» : «Sono giorni che mi porto dentro un magone e adesso trovo la forza di chiedere scusa ad Asia e a tutte le donne che si sono sentite ferite dalle mie parole». Inizia così il mea culpa di Vladimir Luxuria, scritto nero su bianco in una lettera aperta ad Asia Argento e pubblicata sui social network. Nei giorni scorsi, ospite insieme all’attrice della trasmissione Carta Bianca condotta da Bianca Berlinguer, l’attivista ed ex ...

Asia Argento scontro in tv con Vladimir Luxuria : Asia Argento è tornata nel programma di Bianca Berlinguer su Rai3, ospite in studio, ed è stata protagonista di un vivace scontro con Pietro Senaldi, direttore di Libero, e con Vladimir Luxuria, che avevano preso le distanze, con toni più o meno forti, dalla sua denuncia. «Mi chiederete scusa stasera, ci avete ripensato?», ha incalzato l’attrice e regista. «Non siamo qui per chiedere scusa», ha replicato il direttore di Libero, che alla ...

