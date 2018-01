Vittorio Feltri | perché la rottura di Roberto Maroni preoccupa tutti gli autonomisti

Vittorio Feltri : Berlusconi - Salvini e Meloni finalmente d'accordo - almeno su come partire : Lo hanno definito vertice, quello che si è svolto ieri ad Arcore. In realtà è stato un pranzo amichevole tra il padrone di casa e di Forza Italia, Berlusconi, Salvini, capo della Lega, e Meloni, ...

Vittorio Feltri : 'Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - bene l'accordo. Ma il Cav come vincerà al Senato?' : 'Non sono molto contento, sono soddisfatto che abbiano trovato un accordo di massima'. Vittorio Feltri , ospite a L'aria che tira , su La7, commenta così il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi , ...

Eleonora Giorgi entrerà in convento / Vittorio Feltri senza mezze misure : spero vada al diavolo : Eleonora Giorgi ha deciso che, al termine della sua carriera nel mondo dello spettacolo, trascorrerà l'ultima parte della sua vita all'interno di un convento. (Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 22:56:00 GMT)

Vittorio Feltri : vi dico io chi è l'uomo del 2018 - 'il miglior vecchio della nostra vita' : In libreria giace un volume poderoso e leggero, carico di scienza ma senza che il suo peso scassi gli equilibri prostatici od ovarici (parità dei generi). Per me ha avuto una funzione di anti-...

Vaticano - Papa Francesco e il 'saluto' di Vittorio Feltri : 'Ecco l'unica occasione in cui mi piace Bergoglio' : Una fustigata a Bergoglio che con le sue picconate al dogma cristiano si è attirato le accuse di eresia dalle ali più intransigenti del mondo cattolico, fino a far balenare l'ipotesi, clamorosa e ...

Vittorio Feltri : 'Non corteggiate più le donne - ci hanno stufato' Video : A to delle numerose denunce di moleste venute alle cronache da ogni parte del mondo il mondo maschile, specialmente quello dei vip, è preoccupato. Dopo il caso Weinstein centinaia di #donne, se non migliaia, in tutto il mondo hanno fatto outing e in qualche modo hanno messo in difficolta' personaggi dello spettacolo e della politica. Basta corteggiamenti Tra tutti i casi denunciati finora sicuramente ce ne saranno di veri e di falsi, magari solo ...

Vittorio Feltri : Se non andate a votare avete perso in partenza : È statisticamente accertato: gli italiani odiano la politica. Se ne disinteressano per sfiducia, noia, stanchezza. La metà di essi non vota perché lo ritiene un esercizio inutile. Non ha torto. Se si considera che nella legislatura appena conclusa ...

Vittorio Feltri - è finita la legislatura peggiore di sempre : C' è chi esulta perché domani il presidente Mattarella scioglierà le Camere mandando a casa tutti i parlamentari, tra i peggiori della storia repubblicana. L' evento non dispiace neppure a noi, ma ...

Vittorio Feltri - chi ha fatto Casini tra guardie e ladri : Quando la politica è impotente di fronte a uno scandalo non trova di meglio che istituire una commissione d' inchiesta, certa che in questo modo formalmente elegante si affosserà la verità e ...

Vittorio Feltri : a Grasso e Boldrini va bene frustare i cavalli? Disonore a chi umilia l'animale : Il presidente del Senato, Grasso, e la presidente della Camera, Boldrini, non hanno molto a cuore la salute fisica e mentale dei cavalli. Diciamo pure che se ne fregano di loro e delle torture che ...

Vittorio Feltri : largo ai vecchi - i loro figli fanno solo danni : Silvio Berlusconi , che ha un anno in meno e numerosi acciacchi di salute e giudiziari, brillantemente superati, si esibisce per l' ennesima volta sulla pista politica e, contro ogni previsione, si ...

Vittorio Feltri : 'Pietro Grasso ha un conto in sospeso col Pd - gli deve 80mila euro' : Il presidente del Senato, Pietro Grasso , ex magistrato di cui non conosciamo le opere, al termine della legislatura ha fondato un partito denominato 'Liberi e uguali'. Liberi da chi e uguali a chi? ...

Vittorio Feltri : Gianni Brera - il giornalista migliore di tutti. Così bravo da non avere un successore degno : A meno di trent'anni fu nominato direttore della Gazzetta dello Sport . Ma lui preferiva dirigere se stesso.

Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio : 'Non ha mai lavorato - per questo ora ci spiega come trovare occupazione' : A cinguettare è Vittorio Feltri , il quale sul grillino si esprime così: Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...