Vittorio Brumotti aggredito in Stazione Centrale a MIlano

Vittorio Brumotti ancora in mezzo ai guai - spari contro la troupe di Striscia Video : Sembra un telefilm, eppure Vittorio #Brumotti per la terza volta in pochissimo tempo si ritrova a rischiare la vita per girare un servizio sullo spaccio di droga. Nelle ultime 3 settimane è stato gia' aggredito ben due volte a Bologna, nel parco della Montagnola, ora è successo a Roma. Questa volta però ha rischiato molto di più, qualcuno ha sparato anche due colpi di pistola. Aggrediti da un uomo con il passamontagna I servizi contro il degrado ...