Vincitore di 1 milione di euro | ' Sono troppi | non li voglio'

: Da parcheggiatore a milionario in una notte ?? Lotteria Italia, il parcheggiatore di Pinerolo vince 1 milione di eu… - SimoHale : Da parcheggiatore a milionario in una notte ?? Lotteria Italia, il parcheggiatore di Pinerolo vince 1 milione di eu… - TutteLeNotizie : Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti e vincitore/ Autogrill Anagni: “impossibile… - vitapinerolese : [ video ] Pinerolo. Parla Biagio Vigna, vincitore di 1 milione di euro alla lotteria Italia - vitapinerolese : Pinerolo. Parla Biagio Vigna, vincitore di 1 milione di euro alla lotteria Italia: - piobulgaro : Lotteria Italia, ecco il vincitore di 1 milione di euro: "Troppi soldi, li darò a..." -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) E' #Biagio Vigna ildel premio di 1didella #lotteria italia 2017: parcheggiatore di professione, uomo semplice che ha affermato:, non li, dichiarando che il biglietto era stato comprato per sua figlia. Aveva il biglietto vincente Dalla gioia è finito all'ospedale Biagio Vigna, ildel premio da 1di; ha dichiarato di aver guardato il suo biglietto solo dopo aver saputo che un bigliettosi trovava proprio nella sua provincia a Pinerolo. L'uomo aveva acquistato il biglietto solo quattro giorni prima presso una tabaccheria in Via Trento, presso il centro storico della provincia di Torino. L'uomo ha successivamente dichiarato che per luisoldi, ha 64 anni e ha sempre fatto il parcheggiatore nelle discoteche, vivendo con cifre modeste. Era proprio nel parcheggio del locale Zero Club, quando ha ...