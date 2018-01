VIDEO – Ginnastica | Simone Biles sbarca al cinema! Il trailer del film sulla Campionessa

VIDEO – Ginnastica - 2018 rivoluzionario : debutta la moviola in campo! 3D Sensing Technology - ecco come funziona : Il 2018 sarà un anno davvero rivoluzionario per la Ginnastica artistica. Debutterà infatti la tanto attesa “moviola in campo”: la Polvere di Magnesio si uniformerà a tanti altri sport che utilizzano già la tecnologia per ridurre gli errori di valutazione durante le varie competizioni. Occhio di falco per il tennis, il celeberrimo VAR per il calcio, il VIDEO check per la pallavolo, il TMO per il rugby e ora la 3D Sensing Technology ...

VIDEO – Ginnastica - tutti i nuovi elementi del 2017 : 5 movimenti entrati nel Codice. Derwael - doppio Alt - Fan e Sugihara : La FIG ha ufficializzato quali sono i nuovi elementi entrati a fare parte del Codice dei Punteggi nel corso di questa stagione. Si tratta di movimenti eseguiti da ginnaste/i per la prima volta nella storia e che dunque porteranno per sempre il loro nome. A loro è naturalmente stata riconosciuta una difficoltà. Parliamo di cinque elementi femminili e sei maschili. Di seguito spiegazioni e VIDEO. Derwael/FENTON Eseguito per la prima volta ...