VIDEO - Aumenti 24 | dopo le proteste dei sindaci arrivano gli sconti per i pendolari

Pensioni da aggiornare alle nuove normative? Aumenti ed arretrati spettanti VIDEO : Da tempo si parla di diritti inespressi, contributi silenti e #Pensioni erogate con importi inferiori a quelle spettanti. Da una campagna di sensibilizzazione di Inca-Cgil su tutto il territorio nazionale sembra che siano molteplici i casi di Pensioni pagate in difetto ai pensionati. Dai dati del Patronato, sembra che una #pensione ogni quattro presenti problemi di questo genere, con i pensionati che sono in credito verso l’#Inps. Come riporta ...

Lavoro Statale : aumenti e rimborsi per Forze Armate e di Polizia - le cifre VIDEO : Il #contratto per i lavoratori statali è stato rinnovato ufficialmente. La fumata bianca tra Aran e sindacati arrivata a cavallo del Natale ha messo la parola fine ad una storia che dura da un decennio, da quando il contratto dei lavoratori pubblici risulta congelato. L’accordo però è circoscritto ad un unico comparto della Pubblica Amministrazione, quello delle Funzioni Centrali e delle Agenzie Fiscali. Il Comparto con numero di dipendenti più ...

Ultime novità contratti statali 2018 e scuola : aumenti stipendi € 73 e arretrati VIDEO : Si va verso la fine di uno dei contratti #statali più importanti per numero di dipendenti, ovvero quello della #scuola e dell'Universita'. Secondo quanto ribadito ieri dal ministro per l'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse ci sono per aumentare gli stipendi dei docenti e del personale impiegato nella scuola. Dunque occorre accelerare le trattative all'Aran per arrivare alla firma del #contratto. In tutto, per l'intero comparto, si tratta di ...

Ultime contratto scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? VIDEO : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 2 gennaio su APE - RITA e mini aumenti VIDEO : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 gennaio 2018 vedono aprirsi l'anno con l'arrivo delle nuove rivalutazioni assieme ai primi assegni. Si tratta a tutti gli effetti di mini-importi, che rappresentano però un importante punto di discontinuita' rispetto al passato, visto che gli adeguamenti erano bloccati ormai da due anni. Dal punto di vista delle Pensioni anticipate torniamo ad evidenziare la prosecuzione della situazione di stallo in ...

Ultime contratto scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 VIDEO : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Ultime contratto statali e scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 VIDEO : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Contratto statali '17 ad oggi 23/12 : persi aumenti di gennaio e febbraio 2018 VIDEO : E' arrivata la firma del #Contratto del primo comparto degli #statali e gli aumenti degli stipendi. Si tratta del Contratto relativo agli statali che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali, all'Inps, all'Inail e negli altri entri pubblici. In tutto circa circa 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la trattativa finale per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine. Le novita' sugli ...

Ultime contratti statali 2017 : novità aumenti salari di 105 e 115 euro - a chi? VIDEO : Due le novita' di oggi in merito alla trattativa all'Aran tenutasi ieri per rinnovare i contratti dei dipendenti #statali e aumentare gli #Stipendi. La prima riguarda l'ipotesi di far slittare gli aumenti degli stipendi a regime, ovvero gli 85 euro di incrementi in busta paga promessi. La seconda, invece, prevede la possibilita' di aumentare il reddito di particolari categorie di statali assicurando un bonus extra, il cui importo è ancora in ...

Contratti statali 2017 : quando l'accredito aumenti stipendi - arretrati e bonus? VIDEO : Spunta l'ipotesi di un bonus extra per aumentare i redditi più bassi dei dipendenti del pubblico impiego nella trattativa per il rinnovo dei Contratti #statali 2017. La novita' si può leggere dall'ultima bozza dell'accordo all'Aran con i sindacati. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima firma del rinnovo del contratto dei dipendenti delle Funzioni centrali che comprende Inail, Inps e Agenzie fiscali, oltre ai ministeri per un totale di ...

Ultime pensioni 2017 al 18/12 : assegni da €500 a 3000 - tutti gli aumenti 2018 VIDEO : Dal 1° gennaio 2018 aumenteranno le #pensioni #Inps dei contribuenti italiani per effetto del meccanismo di adeguamento automatico degli assegni all'inflazione. Aumenteranno al 100% dell'inflazione le pensioni minime e tutte le pensioni fino a tre volte il minimo come importo. A queste pensioni si applichera', dal 2018, l'aumento dell'1,1 per cento, corrispondente al valore provvisorio registrato nell'inflazione del 2017. Oltre tale limite, la ...

Pensioni - basta bugie : ecco i veri aumenti. Ed Ape Sociale per molte più persone VIDEO : Proviamo a fare chiarezza una volta per tutte sugli aumenti che dal 1 gennaio arriveranno nelle tasche dei pensionati italiani, correggendo eventuali errori o cattive interpretazioni della situazione, presenti su altri articoli del recente passato. In più, sempre in questo pezzo, vi daremo delle potenziali novita' importanti in merito all’#APE Sociale. Aumenti delle Pensioni: ecco gli importi precisi Le Pensioni dei cittadini italiani ...

Pensioni : a chi spettano gli aumenti dal 2018 VIDEO : A partire dal 2018 le #Pensioni saranno più pesanti, grazie al ritorno della perequazione, ovvero il meccanismo che adegua in maniera automatica l'assegno previdenziale all'inflazione, anche se sarebbe meglio fare riferimento all'indice Istat Foi, che prende in esame le famiglie di operai e impiegati. A fronte degli aumenti, ci saranno anche minori riduzioni per chi ad oggi percepisce trattamenti previdenziali che possono essere cumulate con ...

Pensioni : aumenti e rivalutazioni - ma non per tutti VIDEO : Recentemente è stato modificato uno strumento chiamato 'isopensione', che permette ai lavoratori in eccedenza di un azienda di andare in pensione fino a sette anni prima del dovuto, al contrario del limite di 4 anni stabilito in precedenza. Questo strumento serve per facilitare il pensionamento e viene stipulato attraverso un'accordo tra lavoratore e azienda. Le #Pensioni molto basse sono da sempre un problema in Italia. Tante sono infatti le ...