Viaggi & Turismo | ecco le 10 destinazioni emergenti del 2018 | Catania quinta in Europa

Viaggi & Turismo - Parigi romantica : è sempre San Valentino nella Ville Lumière : Bando a finte ritrosie, ciniche spallucce, chiacchiere ricercate: Parigi è la città dell’amore! La città, si sa, è romantica in qualsiasi periodo dell’anno, ma a San Valentino diventa più che mai la meta perfetta per una vacanza tra innamorati da mettere per sempre nell’album dei ricordi più belli. Tra i luoghi suggestivi che possono fare da perfetto scenario per una dichiarazione da film c’è senza dubbio il grande ...

SCIENZAEVENTI/ Scienza & Fantascienza 2017. I Viaggi spaziali : ieri - oggi - domani e…dopodomani : "Scienza & FantaScienza 2017", un ciclo di seminari presso l’Università dell’Insubria di Varese dedicato a: "I viaggi spaziali …ieri, oggi, domani e… dopodomani"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Viaggi & Turismo : Eurowings - più capacità sui voli da Düsseldorf e Colonia/Bonn per Palma di Maiorca : Dopo una sfolgorante estate il trend per Maiorca rimane inalterato anche durante il periodo invernale. Molti Viaggiatori tedeschi si dirigono verso le Baleari anche nei mesi compresi fra gennaio e marzo alla ricerca di temperature primaverili: molti di loro possiedono lì una seconda casa e Viaggiano frequentemente. Eurowings reagisce a questa aumentata domanda con l’introduzione di aeromobili che offrono una maggiore capacità. Sulla base delle ...

Viaggi & Turismo - Parigi 2018 : un evento al mese per scoprire la Ville Lumière : A gennaio la parola d’ordine è solo una, anzi due: shopping e moda. L’evento del mese è la Fashion Week (dal 16 al 22): le sfilate sono riservate ai professionisti, ma tutta la città si trasforma in una grande passerella su cui sfilano modelle, celebrità, stilisti e curiosi appassionati di prêt-à-porter e haute couture, in particolare intorno al Grand Palais o al Palais de Tokyo. E se, con tutto questo via vai modaiolo, si viene colti da ...

Viaggi & Turismo : ecco le 10 destinazioni emergenti del 2018 : Una vacanza attiva ma allo stesso tempo rilassante, destinazioni lontane dal Turismo di massa ma comunque sicure e attrezzate. E poi esperienze autentiche, a contatto con la natura e la cultura dei luoghi, con un interesse spiccato per le tradizioni culinarie. Sono queste le caratteristiche del “Viaggio perfetto” per gli italiani secondo CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti di Viaggio, la prima a portare in Italia queste ...

Viaggi & Turismo : alberghi di Parigi - ecco gli hotel più insoliti della Ville Lumière : Un Viaggio a Parigi è sempre un grande classico che non delude mai, ma per una vacanza con un tocco di originalità in più la Ville Lumière vanta una schiera di hotel assolutamente “unconventional”. E allora, al momento di prenotare il soggiorno in città, perché non scegliere un’esperienza davvero esclusiva? A ognuno il suo hotel, ce n’è davvero per tutti i gusti. Le Five, per esempio, è perfetto per una vacanza all’insegna del romanticismo. ...

Viaggi & Turismo - il 2017 di TripAdvisor in numeri : Londra la città più recensita al mondo - Roma prima in Italia : Il 2017 è stato un anno di grande crescita dei contenuti generati dagli utenti su TripAdvisor, il sito di Viaggi che aiuta a trovare le recensioni più recenti e i prezzi più bassi. Dopo aver raggiunto quota mezzo miliardo di recensioni e opinioni ad aprile 2017, TripAdvisor ha continuato a crescere e oggi conta 570 milioni di contenuti pubblicati sul sito relativi alla più grande selezione di business di Viaggio a livello mondiale: 7,3 milioni ...

Viaggi & Turismo : un inverno attivo tra sport e benessere a 1.500 metri di altezza sulle Dolomiti : sport e divertimento allo stato puro nell’inverno attivo dell’Hotel Tratterhof a Maranza. A 1.500 metri di altitudine nelle immediate vicinanze del Gitschberg-Jochtal, il più grande comprensorio sciistico della Valle Isarco, il 4 stelle superior Tratterhof è il paradiso dello sci e delle attività sulla neve tra le Dolomiti altoatesine e mette a disposizione il proprio personale esperto in molte attività outdoor e con Carving&Motion ...

Viaggi & Turismo : Milano-Los Angeles - arrivano i voli low-cost : Da Milano a Los Angeles con un volo low–cost. Dalla prossima estate sarà possibile. La compagnia aerea Norwegian ha annunciato dal 16 giugno 2018 l’avvio dei voli a lungo raggio senza scali dall’aeroporto di Milano Malpensa a Los Angeles. I biglietti con tariffe a partire da 239,90 € a tratta, tasse incluse, sono disponibili. Il calendario voli prevede 4 collegamenti settimanali in partenza da Milano: martedì, mercoledì, giovedì e sabato. ...

Viaggi & Turismo : la Parigi di Baudelaire… in metropolitana : Charles Baudelaire nasce a Parigi il 9 aprile 1821, nel cuore del quartiere latino, al numero 13 di rue Hautefeuille (oggi a pochi passi dalle fermate metro Odéon o Cluny-La Sorbone). La sua casa natale, purtroppo, è andata distrutta durante i lavori di realizzazione del Boulevard Saint Germain: per andare sulle tracce dei primi giorni di vita del grande poeta, ci si può però rifare ammirando la vicina chiesa cattolica di Saint-Sulpice (metro 4, ...

Viaggi & Turismo - i numeri di Parigi : per il 2018 una piccola guida alla scoperta del 18° arrondissement : Il 18° arrondissement permette di immergersi nella più profonda tradizione Parigina e, in pochi passi, di essere catapultati in paesi lontani, sperimentando tutta una serie di sensazioni, odori, suoni e scenari coinvolgenti e spiazzanti. Nel 18° arrondissement, infatti, Parigi ha mille volti e si veste di una nuova personalità a ogni angolo: l’area comprende quartieri ricchi di contrasti e di fascino, come l’artistico Montmartre, la zona a luci ...

Viaggi & Turismo : 10 città italiane che in inverno costano meno da regalare a Natale : Con l’avvicinarsi del Natale, TripAdvisor viene in aiuto degli italiani che sono ancora in cerca di idee per i doni da mettere sotto l’albero e che stanno valutando la possibilità di regalare un Viaggio, senza spendere una fortuna. Il sito di Viaggi più grande al mondo ha infatti comparato i prezzi di hotel da oltre 200 siti di prenotazione per identificare le città italiane che offrono il maggior risparmio sugli alberghi. L’analisi ha mostrato ...

Il Viaggio d’inverno di Harmont & Blaine approda sul web : Il viaggio come tema ispirazionale per una nuova collezione che trae ispirazione dai luoghi del proprio Paese d’origine – l’Italia – per raccontare e raccontarsi. Harmont & Blaine, il marchio sinonimo di casual elegance, nato a Napoli nel 1995, si approccia così alla stagione più fredda dell’anno. La collezione autunno-inverno 2017/18 è una passeggiata in bicicletta – metafora del #viaggiare ...

Viaggi & Turismo - offerta d’Avvento Eurowings : 1 milione di biglietti a partire da € 29 - 99 : Un lieto Avvento con Eurowings! La compagnia aerea attualmente in più rapida crescita in Europa fa un regalo ai propri passeggeri per il periodo d’Avvento: da oggi sono prenotabili biglietti per tutte le destinazioni della compagnia a partire da € 29,99, creando così un’atmosfera natalizia. I biglietti possono essere acquistati fino a domenica 10 dicembre 2017 sul sito Eurowings o tramite l’app di Eurowings con smartphone e tablet, e utilizzati ...