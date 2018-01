Verona - cadavere fatto a pezzi : ecco cosa ha incastrato i due fermati albanesi : Sembrano essere giunte ad una reale svolta le indagini sul terribile caso di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. La donna marocchina, identificata come Khadija Bencheick, sembra essere stata uccisa e ridotta in dieci pezzi dal convivente Agim Ajdinaj e dal nipote di lui, Lisand Ruzhdija, entrambi albanesi. A portare le forze dell'ordine sulle tracce dei due uomini, nei giorni scorsi, sembra sia stato l'esame delle celle telefoniche ...

Verona - il cadavere fatto a pezzi e trovato nei campi è di una marocchina di 46 anni : Il cadavere fatto a pezzi e ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel Veronese, è di una donna marocchina di 46 anni. Lo confermano fonti dei carabinieri di Villafranca, dopo che il sindaco di Valeggio, come riporta il Corriere del Veneto, aveva anticipato questa indicazione. La donna viveva a Verona ed era in Italia da circa 20 anni. Svolgeva lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da ...

Verona - cadavere di donna fatto a pezzi : uccisa altrove e portata con dei sacchi : È stata uccisa altrove, sezionata in almeno 10 pezzi e trasportata con dei sacchi la donna i cui resti sono stati trovati nel veronese in mezzo ai campi a Valeggio sul Mincio tra Vento e Lombardia. ...

Valeggio sul Mincio (Verona) : cadavere fatto a pezzi trovato in campagna. E' una donna : VERONA Orrore nelle campagne venete: il corpo di una donna fatto a pezzi, probabilmente con una sega elettrica o un mezzo meccanico simile, è stato scoperto nella serata di sabato 30 dicembre in una ...

Verona - cadavere fatto a pezzi trovato in campagna : è di una donna : Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di ...

Verona - cadavere fatto a pezzi trovato in campagna : è di una donna : Verona - Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un...

Verona - cadavere fatto a pezzi trovato in campagna : è di una donna : Il corpo di una donna fatto a pezzi è stato ritrovato nella serata di oggi a Valeggio sul Mincio (Verona), in località Gardone. Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di ...