' Vero | le performance peggioreranno | scaricate gli aggiornamenti' Il ceo di Intel al Ces

: RT @Agenzia_Italia: "Vero, le performance peggioreranno, scaricate gli aggiornamenti". Il ceo di #Intel al #Ces2018 - NicoViscomi : RT @Agenzia_Italia: "Vero, le performance peggioreranno, scaricate gli aggiornamenti". Il ceo di #Intel al #Ces2018 - Agenzia_Italia : "Vero, le performance peggioreranno, scaricate gli aggiornamenti". Il ceo di #Intel al #Ces2018 - PitmanCosta : @vittoriozucconi Azz..! La linea grafica di Trump, pur essendo stratosferica (soprattutto in relazione al momento),… - hejclifford : @marvelway Sisi è vero, io non capisco: perchè nessuno parli di quanto le sue performance siano ineccepibili e pers… - RedGlow : @Zhronne Sì, sulle CPU più recenti sono implementate delle ottimizzazioni che non renderanno così drastica la perdi… -

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 9 gennaio 2018) 'Non ci sono evidenze' che le falle siano state utilizzata per rubare i dati degli utenti , afferma il ceo. Krzanich conferma anche quanto riferito dai canali ufficiali del gruppo: non è escuso che le ...