Vasco Rossi in concerto nel 2018 | prima conferma sulla band del nuovo tour VascoNonStop

Il 2017 in musica fra Mina Celentano e Vasco Rossi e Francesco Gabbani : Milano. L’anno che sta per finire ha fatto registrare una innovativa novità nel campo della musica: infatti il 98% degli utenti attivi online ascolta musica tramite modalità in licenza, il 46% degli utenti utilizza un servizio di streaming audio. Tra…Continua a leggere →

Classifica Fimi del 29 dicembre all'insegna della musica italiana da Vasco Rossi a Biagio Antonacci : ... Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket, in arrivo un secondo lotto in prevendita Scaletta di Vasco Modena Park, su Rai1 il 28 dicembre in tv e streaming: canzoni ed ...

Classifica Fimi del 29 dicembre all’insegna della musica italiana da Vasco Rossi a Biagio Antonacci : Classifica Fimi del 29 dicembre praticamente invariata ai vertici rispetto a 7 giorni fa: la top5 degli album più venduti in Italia resta immutata, con il cofanetto Vasco Modena Park ancora al primo posto, seguito da Oh Vita! di Jovanotti e Tutte le migliori del duo Mina-Celentano. L'album dedicato al concerto dei record di Vasco Rossi guadagna anche due posizioni nella Classifica dei vinili, salendo al secondo posto dopo The Dark Side of The ...

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

Davide Rossi e la confessione sul padre Vasco : ecco quello che non sapevamo ancora sul rocker : Buon successo per la replica del mega concerto di Vasco Rossi al Modena Park andata in onda il 28 dicembre su Rai1. Davide Rossi, figlio del rocker di Zocca, si è svelato in un'intervista molto intima ...

LAURA SCHMIDT/ Chi è la moglie di Vasco Rossi : il fulcro della famiglia (La notte di Vasco) : LAURA SCHMIDT, da più di trent'anni al fianco di Vasco Rossi, è diventata sua moglie soltanto nel 2012, quando i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia blindatissima(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:10:00 GMT)

VINCE PASTANO/ Chi è il chitarrista di Vasco Rossi? Un curriculum davvero importante! (La notte di Vasco) : VINCE PASTANO questa sera sarà al fianco di Vasco Rossi per la serata dal titolo "La notte di Vasco". Sul palco con il rocker dal 2014, PASTANO ha preso il posto di...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 23:00:00 GMT)

Maddalena Corvaglia e Stef Burns/ Il suo ex sul palco con Vasco Rossi : quelle indimenticabili parole d'amore : Maddalena Corvaglia e Stef Burns hanno divorziato dopo sei anni di matrimonio ma tra loro il rapporto è sempre splendido e oggi il suo ex sarà sul palco con Vasco Rossi e lei tra i fan(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:40:00 GMT)