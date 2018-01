Valanga a Sestriere | nel condominio invaso dalla neve

Valanga travolge condominio a Sestriere : “Ho avuto paura - siamo stati fortunati” : “Io fortunatamente stavo dormendo. Ho il sonno pesante e non mi sono accorto di nulla. Poi le sirene dei soccorsi mi hanno svegliato“: lo racconta Claudio Domanda, tra gli evacuati della scorsa notte a Sestriere, dove una Valanga ha travolto il condominio San Vittorio. “Abito al secondo piano e il mio appartamento e’ stato risparmiato dalla neve. Questa mattina sono tornato a casa con i vigili del fuoco per prendere ...

