Usa | bocciato il piano di rilancio delle centrali a carbone e nucleari

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) Coloro che sono sensibili al tema dei mutamenti climatici hanno di che rallegrarsi: l’Authority Usa per il clima haildi investimenti dell’amministrazione Trump per ilelettriche ae per gli impianti al nucleare. Il “nuovo corso” trum«La guerra alè finita»: così, scrive il Corriere della Sera, aveva dichiarato il presidente americano #Donald Trump lo scorso ottobre, preludendo all’intento di “mutare il corso” della politica energetica dell’amministrazione Obama, una politica energetica che, conscia della realta' dei mutamenti climatici in atto, privilegiava il ricorso a fonti energetiche cosiddette “rinnovabili”, come il solare - e che, tra il 2010 e il 2015, ha condotto alla chiusura del 52% degli impianti statunitensi a-. Intento, quello dell’amministrazione del tycoon, concretizzato in undi ...