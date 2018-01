Uomini e donne | Sonia Lorenzini e la rottura con Emanuele Mauti | ‘Siamo inciampati in

Uomini e donne - Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini si lasciano : 'Ci vogliamo bene ma ' : ROMA L'addio tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini è definitivo. La coppia nata tra le file di Uomini e donne di Maria De Filippi non è sopravvissuta al mondo 'reale'. A spiegare i motivi della separazione è stato lo stesso Emanuele, che ha sottolineato come tra lui e la tronista ci sia un profondo …

Ascolti : Quo vado? batte Romanzo famigliare - il ritorno di Pomeriggio Cinque - Uomini e Donne e Avanti un altro! : Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andato Che fuori tempo che fa? Chi ha prevalso nel daytime, fascia oraria in cui sono tornati i programmi di Canale 5 dopo la lunga pausa natalizia? Ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In […] L'articolo Ascolti: Quo vado? batte Romanzo famigliare, il ritorno di Pomeriggio Cinque, Uomini e Donne e Avanti un altro! proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - anticipazioni trono classico : NICOLO’ bacia MARTA e VIRGINIA! : Scopriamo insieme che cosa è avvenuto nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta venerdì 5 gennaio 2018: dopo l’ingresso dei cinque tronisti, Maria De Filippi ha dato subito la parola alla new entry Mariano Catanzaro. Quest’ultimo, al fine di conoscere le sue corteggiatrici, ha dato il via ad una serie di prove strampalate: le aspiranti fidanzate dovevano infatti stupirlo con una camminata ...

Uomini e Donne : una dama del trono over diventa conduttrice - ecco chi è Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su #Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena visto il nuovo bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. [Video] Le ultime novita' ci svelano che un volto conosciuto del trono over ha annunciato sul suo profilo Facebook la sua incredibile svolta lavorativa. Uomini e Donne: ex dama del trono over diventa conduttrice Le notizie di gossip di Uomini e Donne [Video] ci svelano che ci sono ...

Uomini e Donne/ Foto - Gemma Galgani stupisce tutti : una "piccante" anticipazione! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani sorprende tutti i fan pubblicando su Instagram una piccola anticipazione delle prossime puntate!(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar e Sara "a rischio" : una scelta scatena le polemiche! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Nilufar Addati e Sara Affi Fella "a rischio": le troniste continuano a non convincere il pubblico e la polemica si accende.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Sophia Galazzo ha un nuovo amore : vi sveliamo chi Video : Famosa per la sua contrastata e breve storia d'amore con uno dei tronisti più chiacchierati [Video] e criticati della storia di Uomini e Donne, #Sophia Galazzo ha voltato pagina e oggi ci presenta il suo nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Amedeo Barbato, l'ex corteggiatrice del trono classico ha speso il suo tempo investendo nella propria carriera lavorativa, seguendo gli studi ma non rinunciando ai sentimenti. A distanza di circa due ...

GIANLUCA TORNESE/ Uomini e donne - il corteggiatore è pronto a fare la sua scelta! (Trono Classico) : GIANLUCA TORNESE sarà uno dei protagonisti della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, in onda oggi su Canale 5. Il corteggiatrice si scontrerà con Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Uomini e Donne - Sophia Galazzo ha un nuovo amore : vi sveliamo chi : Famosa per la sua contrastata e breve storia d'amore con uno dei tronisti più chiacchierati e criticati della storia di Uomini e Donne, Sophia Galazzo ha voltato pagina e oggi ci presenta il suo nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Amedeo Barbato, l'ex corteggiatrice del trono classico ha speso il suo tempo investendo nella propria carriera lavorativa, seguendo gli studi ma non rinunciando ai sentimenti. A distanza di circa due anni ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 09 gennaio 2018 : Paolo recupera Angela - ma bacia Marianna! : Paolo Crivellin si appresta ad andare a casa di Angela e la invita a rientrare in trasmissione. Il tronista però bacia sia Marianna che Giorgia. Nicolò mette alla prova Virginia e Marta. Uomini e Donne: Paolo Crivellin convince Angela a ritornare in trasmissione. Il tronista bacia Giorgia ed anche Marianna! La Puntata di Uomini e Donne classico parte con il percorso di Paolo Crivellin. Sul led parte un video che riepiloga gli ultimi accadimenti ...

Uomini e Donne - Emanuele spiega perché è finita con Sonia : Il 26 dicembre scorso, Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti hanno annunciato a tutti i loro fan che la loro storia d'amore iniziata negli studi di Uomini e Donne è finita. I due non sono mai entrati nello ...

Maria De Filippi - Uomini e donne : il dramma di Valentina Dallari - ex tronista. 'Momento molto delicato' : Era una delle star di Uomini e donne , una delle troniste di Maria De Filippi più ammirate, anche sui social. Oggi Valentina Dallari vive, per sua stessa ammissione, un 'periodo purtroppo molto ...

Gianluca Tornese / Uomini e donne - Sara e Nilufar : il corteggiatore ha fatto la sua scelta? (Trono Classico) : Gianluca Tornese sarà uno dei protagonisti della puntata del Trono Classico di Uomini e donne, in onda oggi su Canale 5. Il corteggiatrice si scontrerà con Sara Affi Fella.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Francesca e Eugenio : la scelta per il figlio Brando : gossip Uomini e Donne, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo spiazzano: una strana scelta per il figlio Brando Francesca e Eugenio sono da sempre una delle coppie più amate di Uomini e Donne, anche se in queste ultime ore sono finiti al centro di un polemica. La storia d’amore tra la Del Taglia e Colombo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Francesca e Eugenio: la scelta per il figlio Brando proviene da gossip e Tv.