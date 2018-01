Uomini e Donne | le confessioni di Maria | il messaggio di Fabio Coloricchio

Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018/ Da Uomini e Donne all'Honduras : Gabriele Parpiglia conferma : Rosa Perrotta naufraga all'Isola dei Famosi 2018? Lo scatto con Gabriele Parpiglia su Instagram conferma: "Buon viaggio!" le augura il noto giornalista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:24:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne over - registrazione del 4 gennaio 2018 Video : Dopo la pausa per le feste natalizie è ripartito il carrozzone di #Uomini e Donne: il 5 gennaio c'è stata la registrazione della nuova puntata del trono classico [Video], il giorno precedente la registrazione della nuova puntata del trono over con protagonisti ovviamente Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma con spazio anche per Ida, Sossio e Riccardo. Eccovi dunque le prime Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne per il 2018, in attesa di ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 gennaio 2018 : la sorpresa di Gemma per Giorgio! : Gemma Galgani fa una gradita sorpresa a Giorgio Manetti. Il pubblico in studio è in delirio ed attacca Tina Cipollari. Il cavaliere fiorentino smorza l’entusiasmo della dama torinese. Ecco perchè! Gemma Galgani non si arrende e prepara una sorpresa a Giorgio Manetti. La dama torinese lo vuole riconquistare a tutti i costi! Maria De Filippi saluta gli opinionisti e fa notare ai presenti come è vestita la signora Genoveffa. La dama ...

VALENTINA DALLARI/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : continua la solidarietà dei fan : VALENTINA DALLARI: Uomini e Donne, l'ex tronista in cura per disturbi alimentari. L'amica Nicole Mazzocato su Instagram: “Io ci sono sempre”. Tanti messaggi di affetto sui social(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Uomini e Donne news : Gemma stanca degli insulti risponde così sui social : Gemma Galgani criticata: la dama del Trono Over di Uomini e Donne risponde a tono su Instagram Gemma Galgani è una delle protagoniste storiche del Trono Over di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi la dama è stata spesso attaccata da Tina Cipollari, opinionista tanto amata dal pubblico della trasmissione. Questo scontro, inevitabilmente, […] L'articolo Uomini e Donne news: Gemma stanca degli insulti risponde così sui social ...

Uomini e donne - è Nilufar show : La tronista napoletana punzecchia Giorgia, corteggiatrice di Paolo Crivellin. Il siparietto è esilarante...

Uomini e Donne - l'errore di Nicolò : le corteggiatrici sono furiose - Insulti sui social : Il trono di Nicolò Brigante continua a suscitare l'indignazione del pubblico di 'Uomini e Donne'. Il 23enne siciliano è deciso ad alimentare la rivalità tra Marta e Virginia. Per questo ha regalato in ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin e la scelta : non lascia il trono - in studio e sul web volano gli insulti : Paolo Crivellin ha iniziato il suo trono quattro mesi fa, ma ha disatteso le aspettative dei fan e dei telespettatori di 'Uomini e Donne' perché non è ancora in grado di fare una scelta. Le papabili, ...

Virginia Stablum/ Uomini e donne - in studio con lo stesso vestito di Marta : brutto scherzo di Nicolò! : Virginia Stablum , chi è la corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e donne? L'ex di Ignazio Moser che "fa gola" anche a Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Giorgia Caldarulo/ Uomini e donne - acceso scontro con Nilufar e Marianna : "Sei il nulla" : Giorgia Caldarulo prenderà il sopravvento sulle altre corteggiatrici di Paolo Crivellin? I dettagli che fanno pensare di sì ci sono ma tutto cambierà a Uomini e donne(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 15:51:00 GMT)

Uomini e Donne - Ginevra e Claudio : cyber bullismo - il video che spiazza i fan : Uomini e Donne, Ginevra e Claudio contro il cyber bullismo: l’iniziativa social della coppia Claudio e Ginevra non sono di certo una delle coppie più apprezzate di Uomini e Donne. I fan del Trono Classico avrebbero voluto che l’ex tronista scegliesse Sonia Lorenzini. In ogni caso, D’Angelo e la Pisani hanno dimostrato con il tempo […] L'articolo Uomini e Donne, Ginevra e Claudio: cyber bullismo, il video che spiazza i fan ...