Un' Olimpiade per fare pace

Noriaki Kasai nella leggenda : parteciperà all’ottava Olimpiade - record assoluto per le Invernali. Che mito a 45 anni : Noriaki Kasai è pronto per entrare nella leggenda dello sport! Il 45enne giapponese, infatti, parteciperà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Il celeberrimo saltatore prenderà parte ai Giochi per l’ottava volta in carriera e sarà il primo nella storia a riuscirci nell’edizione riservata a neve e ghiaccio: altri 10 atleti, infatti, si sono spinti fino a questo traguardo ma tutti ...

Coree - si cerca il dialogo per l’Olimpiade. Seul propone un incontro il 9 gennaio : La Corea del Sud ha proposto di tenere colloqui ad alti livelli con la Corea del Nord il 9 gennaio e, dopo l’apertura di Pyongyang sulla presenza della invernali di Pyeongchang di febbraio, si appresta ad attivare «misure rapide per una dialogo sulla partecipazione della delegazione nordcoreana»....

Olimpiade - c’è posto per i pattinatori nordocoreani? : «Disposto a prendere le misure necessarie anche per inviare una delegazione». La dichiarazione è del leader nordcoreano Kim Jong-un nel discorso di fine anno e l’apertura è ai cugini del Sud, in particolare per i 15 giorni di febbraio in cui a Pyeongchang, in Corea del Sud appunto, ci saranno i giochi olimpici invernali. https://twitter.com/Olympics/status/947464391498321921 La delegazione di cui ha parlato il leader nordcoreano andrebbe ...

Seul : «Colloqui il 9 gennaio per aprire l’Olimpiade alla Corea del Nord» Foto : Primi colloqui forse già il 9 gennaio. Intanto i due pattinatori Ryom Tae-ok, 18 anni, e Kim Ju-sik, 25 anni hanno conquistato la qualificazione all’Olimpiade sudCoreana ad Oberstdorf in Germania

Coree - si cerca il dialogo per l'Olimpiade. Seul propone un incontro il 9 gennaio : Le Olimpiadi, ha continuato il giovane dittatore, saranno 'una buona opportunità per testimoniare la grazia del popolo coreano al mondo'; e ha ricordato che 'l'anno 2018 sarà un anno significativo ...

PyeongChang - Malagò : 'In Corea per una grande Olimpiade' : 'Non le possiamo garantire vittorie certe - ha concluso Malagò - ma le promettiamo che lo sport è pronto e preparato per dare all'Italia ancora gioie ed emozioni, coltivando la non segreta speranza ...

Malagò : "In Corea per una grande Olimpiade" : La portabandiera sarà Arianna Fontana , 'una campionessa seria, professionale, dal carattere deciso ma anche di grande umanità', ha tenuto a precisare il capo dello sport italiano. 'Arianna - ha ...

Kim - il doping russo e l'ipotesi boicottaggio di Trump : perché PyeongChang 2018 non sarà un'Olimpiade qualsiasi : Sport e politica: che intrecci. Anche alle Olimpiadi, soprattutto alle Olimpiadi: quelle invernali in programma a PyeongChang dal 9 al 25 febbraio 2018, per esempio, non saranno delle Olimpiadi qualsiasi.Non se il confine che divide la Corea del Sud alla Corea del Nord del dittatore Kim Jong-un, amante dei test nucleari, dista meno di 100 chilometri dalle sedi di gara.Non se la Russia di Vladimir Putin, noto appassionato di hockey su ghiaccio, ...

Curling - la nazionale femminile non si è qualificata per l'Olimpiade : Bologna, 10 dicembre 2017 - Se da un lato la nazionale maschile ha trovato la sua prima storica qualificazione all'Olimpiade, non ce l'ha fatta la squadra femminile. Diana Gaspari, Veronica Zappone, ...

Gli azzurri conquistano il pass per l'Olimpiade : Gli azzurri dell'inseguimento a squadre conquistano un ottimo secondo posto nella prova di coppa del mondo di pattinaggio velocità su pista lunga a Salt Lake City (Usa) e ottengono così il pass per i ...

"Partecipazione USA all'Olimpiade è questione aperta" : La partecipazione del team Usa alle prossime Olimpiadi invernali e' una 'questione aperta'. A sollevare dubbi sulla presenza americana e' l'ambasciatrice all'Onu, Nikki Haley. C'e' infatti la ...

