Ultimissima di mercato | l’Inter vuole un rossonero per la difesa

(Di martedì 9 gennaio 2018) Ilè appena iniziato ed in queste prime fasi non si registrano ancora grossi movimenti, con le squadre che stanno ancora studiando come operare in questa finestra invernale. Le due squadre di Milano si stanno muovendo a fari spenti, con i rispettivi allenatori che hanno rilasciato delle dichiarazioni, in alcuni casi anche sorprendenti. Se dal canto suo Gattuso ha palesato la speranza VIDEO che nessuno dei suoi giocatori venga ceduto nelinvernale, Spalletti si è lamentato dell’assenza di un altro centrale in rosa, affermando che non ci sono fondi per poterlo acquistare. L’inter cerca ad ogni costo un centrale difensivo Suning non sembra intenzionata a grossi investimenti nelinvernale VIDEO, ma le richieste del tecnico non possono rimanere inascoltate; per questo motivo Ausilio e Sabatini si stanno muovendo e sono alla ricerca di qualche occasione. ...