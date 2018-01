Tutte le novità di Samsung al CES 2018 | Bixby everywhere | Knox | DRVLINE | IoT | AI e altro

Auto intelligenti - Tutte le novità del Ces 2018 : Se non avete sentito mai parlare del Consumer Electronic Show di Las Vegas non stupitevi. Fino a pochi anni fa è stata una fiera per addetti ai lavori del ramo tecnologico o al massimo per nerd di settore. Poi sono arrivate le case Automobilistiche. In verità è già da qualche anno che i carmaker presenziano nella città del peccato ma il loro impegno è via via più massiccio, tanto da arrivare quasi a oscurare lo storico Salone di Detroit che ...

Esami di terza media 2018 : la guida con Tutte le novità : La riforma degli Esami di terza media firmata dal ministro Valeria Fedeli entra in vigore da quest'anno con un vero e proprio stravolgimento sia nelle prove finali che nei criteri di valutazione degli ...

CES di Las Vegas - Tutte le novità della fiera della tecnologia : Il mondo delle tecnologie si ritrova come ogni anno a Las Vegas per il CES 2018 la fiera dell'hi-tech più attesa dell'anno dal 9 al 12 gennaio.

Nintendo Switch : Tutte Le Novità Del Firmware 5.0! : Sta per arrivare il Firmware 5.0 per Nintendo Switch con tantissime Novità! Eccole in anteprima svelate grazie ad un video trapelato sul web Novità Nintendo Switch Firmware 5.0 Grandi, grandissime Novità sono in arrivo per tutti i possessori di Nintendo Switch e per tutti quelli che sono intenzionati ad acquistare la console. Solo negli scorsi giorni abbiamo visto […]

A Las Vegas CES 2018 - Tutte le novità : Il mondo delle tecnologie si ritrova come ogni anno a Las Vegas per il CES 2018 la fiera dell'hi-tech più attesa dell'anno dal 9 al 12 gennaio.

Programmi tv Rai : Tutte le novità del 2018 : Quali sono le novità del 2018 per i Programmi tv Rai? Quando torneranno ad andare in onda le più amate trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3? La Vita in Diretta non è mai andata in vacanza così come Sabato Italiano e, in parte, anche Domenica In. Perfino Caterina Balivo non ha abbandonato Rai 2 e il suo Detto Fatto regalando ai telespettatori veri e propri tutorial dedicati alle festività. A tornare in onda, a grande richiesta, sarà, però, dopo ...

Whatsapp : come cambierà nel 2018? Tutte le novità : Uno dei mezzi di comunicazione principali per gli utenti smartphone sono sicuramente i sistemi di messaggistica istantanea. Sia Whatsapp, Telegram e Messenger di Facebook hanno avuto infatti un incremento notevole di iscritti, per la rapidità con la quale permettono di comunicare ed anche per la semplicità di utilizzo: a proposito di Whatsapp, gli sviluppatori lavorano continuamente per cercare di implementare nuove caratteristiche. Già dal 2017 ...

Pensioni - Fisco - Risparmio - Viaggi - Web : Tutte le novità del 2018 : Una lunga lista di nuove regole Ue che garantiranno più diritti e tutele nella vita quotidiana in tutti settori, dai Viaggi agli investimenti, dal digitale alla salute. E' il nuovo anno 'amico dei ...

Pensioni - Tutte le novità del 2018 : ecco cosa cambia : Il 2018 inizia con alcune novità sulle Pensioni: dal piccolo aumento dell’assegno al giorno di pagamento e all’equiparazione uomo-donna per finire con gli anticipi Pensionistici. Vediamo cosa cambia per i pensionati e i lavoratori in questo nuovo anno. Giorno di pagamento Dal 2018 il giorno di accreditamento dell’assegno Pensionistico sarà il primo giorno bancabile, fatta eccezione per il mese di gennaio. Per questo mese il ...

Overwatch entra nella Stagione 8 : Tutte le novità della modalità competitiva : Con l'arrivo di gennaio 2018 entriamo anche nella fatidica Stagione 8 di Overwatch: per l'occasione, ripercorriamo insieme tutte le novità che caratterizzeranno la modalità competitiva, informazioni sviscerate ufficialmente da Scott Mercer, principal designer del team di Blizzard. Di seguito c'è il post ufficiale, che è possibile trovare sul forum Battle.net, e che vi spiega nel dettaglio tutte le novità imminenti per la community di ...

Pensioni - Tutte le novità Per le lavoratrici sale l'età di vecchiaia : Pensioni più ricche, ma anche un inasprimento dei requisiti per il ritiro delle lavoratrici. Poi, migliaia di lavoratori con contratti attivati grazie alla decontribuzione del governo Renzi a rischio per la fine degli incentivi. Ma anche una nuova edizione della stessa decontribuzione. Anche al netto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, il 2018 porterà novità rilevanti per le Pensioni e il lavoro.Per circa 80mila giovani assunti nel ...

Mercatini di Natale a Merano : date di inizio e fine e Tutte le novità : Sebbene il Natale sia orami un ricordo, i Mercatini di Natale di Merano rimangono ciò nonostante una delle attrazioni più in voga fra gli italiani e non soltanto. Nei paragrafi che seguono vi indicheremo tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Oltre alle date di inizio e fine, parleremo dei prodotti, delle casette e delle strutture in grado di ospitare i visitatori per un’eventuale notte nell’atmosfera natalizia del paese di ...

Auto - un 2018 coi botti. Ecco Tutte le novità in arrivo con l’anno nuovo : Se fra i propositi per il 2018 c’è anche quello di cambiare l’Auto, può tornare utile sapere quali saranno le novità a quattro ruote in arrivo nei prossimi 12 mesi. Il mercato non ha ancora fatto indigestione di suv e ne arriveranno per tutti i gusti e i portafogli. Quelle tecnologicamente più interessanti si chiamano Audi e-tron e Jaguar I-Pace: la proposta tedesca, in arrivo a fine anno, è il primo sport utility dei 4 anelli a emissioni zero, ...

Auto - Tutte le novità del 2018 : Nel calendario dei debutti un grande numero di suv e crossover anche di grossa taglia - New entry: Audi A6, A7, Bmw X7, Vw Touareg e Jeep Cherokee...